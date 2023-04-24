Совещание по поручению президента прошло в правительстве

Меры по реализации поручений Токаева, которые были даны на совещании по вопросам социально-экономического развития страны 19 апреля, рассмотрены в правительстве. Заседание прошло под председательством премьер-министра Алихана Смаилова, сообщает Zakon.kz.

"Многие жалобы населения должны решаться превентивными действиями, проактивно. Особенно это касается здравоохранения, образования и трудовых отношений. Этому будет активно способствовать единый Центр приема граждан. Все первые руководители госорганов должны эффективно использовать данный ресурс для решения поднимаемых гражданами проблем", — сказал Алихан Смаилов.

Заседание под председательством Алихана Смаилова прошло в Астане.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что в целях обеспечения роста ВВП на уровне 6% будут проработаны дополнительные источники роста в отраслях экономики. Основной акцент будет сделан на активизацию развития горнодобывающего сектора, включая реализацию крупных нефтегазовых проектов, обрабатывающей промышленности, АПК, малого и среднего бизнеса и сектора услуг.

Для повышения сбалансированности макроэкономической политики будут приняты меры по снижению дефицита бюджета, стабилизации госдолга и сокращению трансфертов из Нацфонда. Сбалансированность бюджета будет обеспечиваться за счет увеличения ненефтяных поступлений, в том числе путем отмены неэффективных налоговых льгот.

В целях снижения инфляции совместно с Нацбанком продолжится реализация соответствующего актуализированного Комплексного плана. Основной акцент будет сделан на стабилизацию цен на продовольственные товары за счет насыщения внутреннего рынка отечественной продукцией.

Фото: пресс-служба правительства

Также прорабатываются вопросы переориентации налоговых льгот на привлечение инвестиций в производство продукции с высокой добавленной стоимостью и стимулирование технологического экспорта, а также снижения налоговой нагрузки на малорентабельные новые проекты по добыче твердых полезных ископаемых в обмен на создание рабочих мест, строительство перерабатывающих мощностей и выполнение соцобязательств.

Для снижения износа сетей в сферах электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения начата работа по переходу на принцип "Тариф в обмен на инвестиции". На сегодня сформированы все правовые основания для изменения тарифов. При этом их рост будет корректироваться постепенно с учетом социально-экономической ситуации в регионах. Наряду с этим для обеспечения справедливой стоимости коммунальных услуг для всех потребителей будут проработаны механизмы внедрения социальной нормы потребления.

Продолжится работа и по административной реформе. В 2023-2024 годах планируется проведение прямых выборов акимов районов и городов областного значения в пилотном режиме, а с 2025 года – повсеместно.

Фото: пресс-служба правительства

Первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев выступил по вопросам стабилизации цен. Он отметил, что основной упор в этой работе делается на анализ цепочек ценообразования от производства до реализации для выявления и исключения непродуктивных посредников. Так, на сегодня проанализировано 1 389 цепочек, риски нарушений торговой деятельности выявлены в 332 из них. При установлении конкретных фактов принимаются меры госконтроля. В частности, с начала года исключены 132 непродуктивных посредника.

Вместе с тем проводится работа по автоматизации процесса мониторинга цен на СЗПТ с использованием данных электронных счетов-фактур и операторов фискальных данных. В результате процесс ценообразования по каждому СЗПТ станет прозрачным, что позволит в удаленном режиме выявлять непродуктивных посредников и перекупщиков.

Фото: пресс-служба правительства

В своем докладе министр энергетики Алмасадам Саткалиев отметил, что в рамках исполнения поручений Главы государства будет проведена комплексная модернизация Экибастузского энергоузла, которая позволит ввести порядка 3 ГВт новой генерации. Так, в декабре будет восстановлен 1-й энергоблок на Экибастузской ГРЭС-1 мощностью 500 МВт. Ведется работа по расширению ГРЭС-2 путем ввода 3 и 4 энергоблоков суммарной мощностью более 1 200 МВт. Начнутся предпроектные работы по строительству 5 и 6 энергоблоков суммарной мощностью 1 200 МВт.

В рамках модернизации Экибастузской ТЭЦ в текущем году планируется завершить реконструкцию тепловых сетей протяженностью 5,3 км, провести ремонтные работы по 5 водогрейным котлам, довести до конца модернизацию 3-х энергетических котлов ТЭЦ, а также вспомогательного оборудования, зданий и сооружений.

В целом для покрытия растущей потребности экономики в электроэнергии до 2035 года будет введено 17,3 ГВт новых мощностей.

Министр также отметил увеличение совокупных запасов дизельного топлива до 370 тыс. тонн, чего достаточно для покрытия 21-суточной потребности страны. В целом принятый вектор на рыночную экономику позволит обеспечить техническое перевооружение и надежность нефтеперерабатывающих заводов, а также повысить инвестиционную привлекательность отрасли.

Фото: пресс-служба правительства

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Азамат Бейспеков доложил, что до 2029 года в республике планируется ввести в эксплуатацию свыше 800 инвестиционных проектов на общую сумму более 33 трлн тг с созданием порядка 147 тыс. рабочих мест. Из них 122 проекта на 3,1 трлн тг с созданием около 22,1 тыс. рабочих мест направлены на углубление локализации и выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью. Это проекты в отраслях машиностроения, строительной индустрии, легкой промышленности и металлургии.

По его словам, средний износ коммунальных сетей по стране сегодня составляет 51%. В этом направлении местными исполнительными органами будут разработаны региональные планы строительства и реконструкции коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей. За счет разных источников финансирования к 2029 году износ коммунальных сетей планируется снизить до 40%.

Он также отметил, что доступ к услугам водоснабжения сегодня имеют 4 900 сел. До конца 2025 года будут решены вопросы по оставшимся 1 395 селам. Это позволит довести страновой показатель обеспеченности водоснабжением до 100%.

Вице-министр сообщил, что в настоящее время в городах республиканского значения начата разработка комплексных дизайн-проектов, посредством которых будет обеспечиваться соблюдение единого архитектурного стиля внешнего облика зданий, требований к озеленению и благоустройству территорий с учетом международного опыта.

Как сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, в настоящее время прорабатывается вопрос вовлечения "Продкорпорации" в качестве поверенного агента в процесс реализации "оборотной схемы", что позволит повысить эффективность механизмов стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары.

Дополнительно в целях стабилизации ситуации на внутреннем продовольственном рынке в механизм субсидирования вводится новая норма, согласно которой с 1 января 2024 года в пилотном режиме получатели субсидий, занятые производством социально-значимых продовольственных товаров или же сырья для их производства, должны будут брать на себя встречные обязательства по реализации продукции на внутреннем рынке по рыночным ценам.

В целях создания инфраструктуры хранения и снижения дефицита овощехранилищ продолжится реализация комплексного плана по строительству и модернизации овощехранилищ до 2025 года. Данный план предполагает реализацию 97 проектов с общим объемом хранения 342,6 тыс. тонн плодоовощной продукции. Для стимулирования бизнеса в этом направлении вносятся изменения в правила инвестиционного субсидирования для доведения норматива возмещения затрат с 25% до 40-50% при строительстве таких объектов в зависимости от применяемой технологии хранения.

Фото: пресс-служба правительства

Он напомнил, что одной из основных задач правительства является снижение темпов инфляции до конца текущего года в 2 раза. В этой связи поручено актуализировать комплекс мер по контролю и снижению инфляции с рассмотрением его на следующем заседании кабинета министров.

Премьер-министр указал, что для стабилизации цен на продукты питания акиматам регионов совместно с минторговли необходимо обеспечить качественную реализацию системных мер по налаживанию торгово-сбытовой цепочки от производителя до потребителя.

"Нужно расширить эффективную торгово-логистическую инфраструктуру, завершить строительство овощехранилищ, исключить все непродуктивные посреднические схемы. Региональные комиссии должны обеспечить своевременные меры реагирования на необоснованный рост цен", — отметил он.

Алихан Смаилов добавил, что важную роль в вопросах стабилизации цен на продукты питания должны играть "Продкорпорация" и стабфонды, а минсельхоз – вести четкую координацию их работы. Вместе с тем следует обеспечить тщательный контроль за бюджетными средствами, направляемыми на развитие агропромышленного комплекса, выстроить результативную работу по развитию перерабатывающих предприятий в регионах и повысить эффективность мер господдержки в обрабатывающей промышленности.

Как отметил глава правительства, на особом контроле нужно держать и политику по привлечению инвестиций. В этой связи МИДу поручено внедрить интерактивную инвестиционную карту с базой данных инвесторов и инвестпроектов, а также актуализировать концепцию внешней политики.

Премьер-министр также обозначил необходимость в рамках нового Налогового кодекса пересмотреть налогообложение проектов по добыче твердых полезных ископаемых, стимулировать рост объемов производства, привлечение инвестиций, внедрение инноваций, а также повышение занятости.

Еще одним важным направлением является обеспечение малого и среднего бизнеса доступным кредитованием. В этой связи следует упростить процесс принятия решений по предоставлению займов предпринимателям, ведущим прозрачную деятельность.

Кроме того, глава правительства акцентировал внимание на необходимости принять меры по внедрению в стране принципа бережливого водопотребления, переформатировать работу "Казводхоза" и провести эффективную реконструкцию водохозяйственных и гидромелиоративных систем. К решению вопросов бродячих собак Минэкологии поручено подойти с учетом международного опыта и разработать соответствующие поправки в законодательство.

В завершение Премьер-Министр обозначил важность принятия действенных мер по ликвидации разрыва между внутришкольным и внешним оцениванием учащихся с учетом стандартов ОЭСР, разработки законодательных норм по усилению мер защиты детей от насилия, повышения прозрачности и эффективности финансирования медицинских услуг, ускорения запуска системы Е-Денсаулык с интеграцией всех систем здравоохранения и завершения актуализации сведений, поступающих в Цифровую карту семьи.





"Глава государства определил перед Правительством и акиматами основные цели и задачи в социально-экономической сфере. Для их эффективного решения мы должны реализовать ряд реформ. Итогом должно стать значительное повышение качества жизни граждан путем увеличения доходов, создания комфортных условий жизни, обеспечения безопасности и расширения возможностей для всестороннего развития. Для реализации всех преобразований необходимо активно развивать сильную рыночную экономику, в том числе за счет новых дополнительных источников роста. В текущих условиях мы должны показать реальные результаты, общество ждет от нас конкретных и действенных мер", — заключил Алихан Смаилов.