Казахстанские юноши с победы начали ЧМ-2023 по хоккею

Юношеская сборная Казахстана по хоккею (U-18) успешно стартовала на мировом первенстве в подгруппе А первого дивизиона. На льду французского города Анже молодые казахстанцы обыграли хоккеистов Венгрии со счетом 3:0, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанская команда проверив на прочность оборону венгерской сборной в самом начале поединка, приступила к реализации своих планов уже во втором периоде.

Автором первой шайбы на данном мировом первенстве в составе казахстанской сборной стал Адиль Бейсембаев, который вывел вперед своих коллег на 21-ой минуте встречи.

Вскоре казахстанец Артур Гросс удвоил преимущество наших парней, забросив второй гол в ворота венгерского коллектива.

На исходе второго периода дубль на свой счет записал Адиль Бейсембаев, доведя результат в данном противостоянии до 3:0. Тем самым, подопечные Сергея Старыгина одержали первую викторию на ЧМ-2023 во Франции, и с тремя баллами возглавили турнирную таблицу подгруппы А первого дивизиона.





Фото: Instagram/kazakhstanhockey

Следующим соперником казахстанцев станет сборная Япония, этот матч запланирован на 24 апреля, начало в 20:00 по времени Астаны. Японцы в свою очередь на старте переиграли датчан – 5:3, и как казахстанцы во главе турнирной таблицы.



Помимо Казахстана, Венгрии и Японии, подгруппа А представлена командами Украины, Франции и Дании.