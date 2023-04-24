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В Казахстане изменится порядок уплаты и возврата единого платежа с 1 июля 2023

Разработаны правила уплаты единого платежа Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Минтруда подготовило приказ "Об определении порядка уплаты, перечисления и распределения, а также возврата излишне (ошибочно) уплаченных сумм единого платежа и пени за несвоевременную или неполную уплату единого платежа", сообщает Zakon.kz.

Как поясняется, в связи с введением в действие Социального кодекса с 1 июля 2023 года будет установлен новый порядок уплаты, перечисления, распределения и возврата единого платежа.

Так, подлежащие уплате в составе единого платежа взносы за каждого работника за один месяц не должны превышать:

  • для обязательных пенсионных взносов – в размере 10% от ежемесячного дохода, принимаемого для исчисления обязательных пенсионных взносов. ;
  • для обязательных пенсионных взносов работодателя - дохода в соответствии с пунктом 2 статьи 251 Социального кодекса;
  • размера для социальных отчислений - 3,2% от 7-кратного минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, с 1 января 2025 года – 4,5% от объекта исчисления социальных отчислений;
  • для отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование – не выше 10-кратного МЗП, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Единый платеж по начисленным доходам перечисляется ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, общей суммой через банки или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счет Государственной корпорации, с указанием месяца, за который перечисляется единый платеж.

Плата единого платежа и пени за несвоевременную или неполную уплату единого платежа производится плательщиком наличными деньгами либо безналичным способом через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счет госкорпорации.

Список работников, за которых производится уплата единого платежа, содержит по каждому физическому лицу:

  • индивидуальный идентификационный номер;
  • фамилию, имя, отчество (при его наличии);
  • дату рождения;
  • перечисляемую сумму единого платежа;
  • период (месяц, год), за который уплачиваются единый платеж;
  • в назначении элемента списочной части платежа указываются коды назначения платежей.

При несвоевременной уплате единого платежа органы государственных доходов принимают способы и меры взыскания в порядке и сроки, предусмотренные налоговым законодательством республики.

Планируется, что приказ будет введен в действие не ранее 1 июля 2023 года.

После вступления его в действие утратит свою силу приказ министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 января 2023 года № 28 "Об утверждении Правил уплаты, перечисления и распределения, а также возврата единого платежа".

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 10 мая.

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Лариса Черненко
Открытые НПА МТСЗН РК Казахстан
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