Изменили график: сколько дней казахстанцы не смогут получить госулуги по недвижимости

Фото: gov4c.kz

Для казахстанцев изменили график недоступности госуслуг по линии недвижимости. Прием заявок будет приостановлен только с 5 по 9 мая, рассказали в Госкорпорации "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что услуги будут недоступны с 26 апреля по 9 мая. Теперь даты изменились. "По сути, недоступность услуг будет наблюдаться только один рабочий день. Остальные дни приходятся на праздники. Таким образом, переход с базы данных "Регистр недвижимости" на ЕГКН для населения будет незаметным и безболезненным", – отметил Председатель Правления Госкорпорации Суйениш Абдильдин. Ожидается отключение всех видов услуг: в сфере государственной регистрации прав (обременений) на недвижимое имущество,

регистрации движимого имущества, не подлежащего обязательной регистрации и технического обследования объектов недвижимости,

также прописка по месту жительства. Казахстанцы не смогут получить услуги, связанные с землей и недвижимостью также через eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, банков второго уровня и органов исполнительного производства Министерства юстиции РК. Все остальные услуги будут доступны.

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