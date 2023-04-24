Важное за день: планы Токаева на 7 и 9 мая, Карима Масимова приговорили к 18 годам лишения свободы

Пресс-служба президента РК рассказала о его планах на мероприятия в честь 7 и 9 мая, экс-председателю КНБ РК Кариму Масимову вынесли приговор. О главных новостях 24 апреля – в подборке Zakon.kz.

Кариму Масимову вынесли приговор

Экс-председателя КНБ РК Карима Масимова признали виновным в государственной измене, насильственном захвате власти в РК и превышении власти и должностных полномочий. Путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Его бывшие заместители тоже получили тюремные сроки:

Ануар Садыкулов – 16 лет лишения свободы,

Даулет Ергожин – 15 лет,



Марат Осипов – 3 года.

Cвыше 10 млрд тенге и $24 млн взыскано в доход государства по делу Масимова.

Парада не будет

В Министерстве обороны сообщили, что проведение военного парада не планируется. Это связано с экономией бюджетных средств и необходимостью решения других важных задач.

Планы Токаева на 7 и 9 мая

Касым-Жомарт Токаев примет участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы. 5 мая президент проведет Всеармейское совещание, а 9 мая в Астане почтит память погибших в Великой Отечественной войне.

Убил и отрезал голову

Спустя 12 дней в Алматы задержан подозреваемый в убийстве женщины.12 апреля в парке был обнаружен женский труп. Женщина оказалась обезглавленной. Позже стало известно, что пакет с головой мужчина принес в магазин и скрылся.

Заявление китайского посла

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал слова посла Китая во Франции Лю Шайе о том, что якобы у постсоветских стран нет места в международном праве. Айбек Смадияров перечислил факты, которые говорят об официальном признании Китаем суверенитета Казахстана.

Казахстан не будет направлять ноту в МИД КНР и ограничивать въезд Лю Шайе в страну.

Казахстанец в ЧВК "Вагнер"

Ранее стало известно, что казахстанец подписал контракт с частной военной компанией "Вагнер".

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что казахстанца при возвращении ждет уголовная ответственность.

Три суицида за одну ночь

В Актобе ночью произошли три самоубийства – две девушки спрыгнули с 19-го этажа жилого комплекса "Актобе Ажары", еще одна актюбинка сбросилась с девятиэтажного дома. Полиция проводит расследование.

Незаконная застройка Алматы

Антикор расследует уголовные дела в сфере выдачи земель и застройки в Алматы. C 2017 года из рекреационной зоны, предназначенной для массового отдыха и туризма, в жилую зону переведены порядка 286 гектаров земли. Эти изменения осуществлялись без согласования экологов, СЭС и пожарных. Публичные слушания не проводились. Кроме того, по данным МЧС, в зоне риска схода лавин, оползней и селей находится порядка 5000 объектов. В них проживает 26 тысяч человек. За последние два года установлено 26 фактов незаконного изменения ландшафта.

Назначения в АНК

Касым-Жомарт Токаев назначил двух новых заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана. Ими стали Акбаржон Исмаилов и Аурика Дяк.

Туристский взнос

Министерство культуры и спорта РК разработало новые Правила уплаты туристского взноса для иностранцев. Согласно проекту, туристский взнос для иностранцев взимается с туристов за каждые сутки пребывания в местах размещения туристов, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах.

Стабилизация цен, инфляция, рост тарифов

24 апреля в правительстве обсудили поручения президента.

Сбалансированность бюджета будет обеспечиваться за счет увеличения ненефтяных поступлений, в том числе путем отмены неэффективных налоговых льгот.

В целях снижения инфляции совместно с Нацбанком продолжится реализация соответствующего актуализированного Комплексного плана. Основной акцент будет сделан на стабилизацию цен на продовольственные товары за счет насыщения внутреннего рынка отечественной продукцией.

Также прорабатываются вопросы переориентации налоговых льгот на привлечение инвестиций в производство продукции с высокой добавленной стоимостью и стимулирование технологического экспорта, а также снижения налоговой нагрузки на малорентабельные новые проекты по добыче твердых полезных ископаемых в обмен на создание рабочих мест, строительство перерабатывающих мощностей и выполнение соцобязательств.

Для снижения износа сетей в сферах электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения начата работа по переходу на принцип "Тариф в обмен на инвестиции". На сегодня сформированы все правовые основания для изменения тарифов.

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