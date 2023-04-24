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Дождливая погода ожидается во вторник в Казахстане

Дождливая погода ожидается во вторник в Казахстане Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 25 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики ожидаются дожди.

"На западе, юго-востоке с грозами, на севере и востоке страны ночью прогнозируются осадки в виде дождя и снега", – рассказали синоптики. 

По стране ожидается усиление ветра, на юге, юго-востоке, юго-западе и западе – с пыльной бурей, в центре – туман, днем на западе – град.

В Астане –переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем +16+18°С.

В Алматы – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +17+19°С.

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +25+27°С.

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