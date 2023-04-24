Алматинцам предлагали квартиры в медцентре

Очередной алматинский ЖК попал в список нерекомендуемых для покупки жилья, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления градостроительного контроля в результате мониторинга установлено, что в интернет-ресурсах опубликованы объявления о продаже квартир в ЖК Maison по ул. Шашкина, 42/1.



"Однако, целевое назначение данного земельного участка – для строительства и эксплуатации административного здания с подземным паркингом, а архитектурно-планировочное задание получено на строительство медицинского центра", – говорится в сообщении.

Управлением в отношении собственника по ст. 316 ч.1 КоАП РК и выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а так же подан иск в суд на принудительное приостановление строительно-монтажных работ.

Дополнительно управлением направлено письмо в Департамент экономических расследований и Департамент государственных доходов для принятия мер.

Перед покупкой недвижимости рекомендуется проверять строящиеся ЖК на наличие полного пакета документов по номеру горячей линии Управления градостроительного контроля +7 (727) 229-81-36.

21 апреля три незаконно строящихся ЖК выявили в Алматы.