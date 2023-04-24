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Самолет пытались ввезти в Казахстан из Омска

легкомоторный самолет Фото: пресс-служба Сибирского таможенного управления
Незаконный вывоз двухместного легкомоторного самолета в Казахстан пресекли омские таможенники. Авиатехнику пытались вывезти из России без разрешительных документов, сообщает Zakon.kz.

Нарушение выявила мобильная группа таможни, которая остановила для проверки фургон в районе пункта пропуска Ольховка. В прицепе таможенники нашли легкомоторный самолет российского производства.

Вес самолета, который планировали доставить получателю в Павлодар, составляет 300 кг, а стоимость – 3,4 млн рублей (18,9 млн тенге). Необходимые для вывоза товара документы перевозчик таможенникам предоставить не смог.

"В связи с выявленным нарушением вывоз самолета был запрещен. Транспортное средство с товаром возвращено в Российскую Федерацию".пресс-служба Сибирского таможенного управления

До 31 декабря 2023 года Россия установила ограничения и особый разрешительный порядок вывоза за пределы территории страны на территории государств – членов ЕАЭС отдельных видов транспортных средств, их частей и комплектующих.

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