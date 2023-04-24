В Казахстане разработали новые правила назначения выплаты по погребение

Министерство труда и социальной защиты разработало Правила назначения и осуществления единовременной выплаты на погребение из средств республиканского бюджета, сообщает Zakon.kz.

Получить выплаты на погребение можно несколькими способами.

Так, для назначения единовременной выплаты на погребение умершего, который являлся получателем государственной базовой пенсионной выплаты, пенсионных выплат по возрасту, государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца, государственных специальных пособий, физическое или юридическое лицо, осуществившее погребение представляет заявление через:

государственную корпорацию;

через портал;

через проактивную услугу – предоставление заявления не требуется.

Через государственную корпорацию

Представление документов не требуется при возможности получения их из государственных информационных систем, в том числе из сервиса цифровых документов.



При отсутствии сведений из информационных систем физическим или юридическим лицом, осуществившим погребение, к заявлению прилагаются:

документ, удостоверяющий личность лица, осуществившего погребение, либо справка (свидетельство) о государственной регистрации юридического лица или патент индивидуального предпринимателя (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица), осуществившего погребение;

свидетельство или уведомление о смерти получателя или документ, подтверждающий факт смерти, выданный уполномоченным органом других государств и заверенный апостилем.

Заявление подается в бумажной форме, подписывается или заверяется ЭЦП заявителя.



Электронные документы формируются, проверяются и используются посредством сервиса цифровых документов.

В случае обращения за назначением единовременной выплаты лиц, имеющих статус кандаса, для идентификации представляется удостоверение кандаса.

При представлении документов, составленных на иностранном языке, нотариус свидетельствует верность перевода документа на казахский или русский язык.

В случае представления заявителем неполного пакета документов, или документов с истекшим сроком действия, документов, срок действия которого истекает на день принятия решения о назначении или отказе в назначении единовременной выплаты, отсутствия права на назначение единовременной выплаты на погребение заявителю выдается расписка об отказе в приеме заявления на назначение единовременной выплаты.



При полном пакете документов заявление о назначении единовременной выплаты на погребение регистрируется в электронном журнале регистрации заявлений.

Специалистом, принявшим заявление, заявителю вручается расписка о принятии документов.

Через портал

При обращении заявителя за назначением единовременной выплаты на погребение посредством портала запрос в ИС государственных органов или организаций для подтверждения представленных сведений и получения необходимых сведений получаются из соответствующих ИС государственных органов и организаций самим заявителем через ШЭП.



При представлении государственными органами или организациями электронных документов заявитель, осуществивший запрос посредством портала, удостоверяет электронное заявление своим ЭЦП и направляет его в автоматизированную ИС Е-макет.

Поступившее заявление проходит проверку по следующим параметрам:

полнота представленных сведений;

отсутствие факта назначения единовременной выплаты на погребение по указанному умершему;

отсутствие факта подачи заявления на назначение единовременной выплаты по указанному умершему;

наличие статуса получателя пенсионных выплат по возрасту, государственной базовой пенсионной выплаты, государственных социальных пособий, государственного специального пособия;

обращение за единовременной выплатой на погребение последовало не позднее трех лет после месяца смерти получателя пенсии или пособий.

В случае положительного результата проверки по указанным параметрам заявление перемещается в журнал входящих сообщений, предназначенных для обработки в АИС "Е-макет".

Заявителю, обратившемуся за назначением единовременной выплаты на погребение посредством портала, в личный кабинет заявителя направляется уведомление о принятии электронного заявления.

Через проактивную услугу

При возникновении права на назначение единовременной выплаты на погребение через проактивную услугу она инициируется посредством АИС "Е-макет". Осуществляется запрос в ИС ЗАГС на получение сведений о лице, обратившемся за регистрацией актовой записи о смерти либо в ИС "РПН" для получения сведений о лице, забравшем тело умершего.



В случае получения данных из ИС ЗАГСа либо информационной системы для определения родственных отношений умершего и лица, обратившегося за регистрацией актовой записи о смерти, либо забравшего тело умершего, запрос в ИС государственных органов и организаций для получения необходимых сведений осуществляется АИС "Е-макет".

При получении необходимых сведений из ИС государственных органов, а также при регистрации телефонного номера абонентского устройства сотовой связи получателя выплаты на веб-портале "электронного правительства" посредством АИС "Е-макет" отправляется sms-сообщение о возможности назначения единовременной выплаты на погребение и выборе языка общения.

После получения согласия получателя выплаты на оказание проактивной услуги, а также иных необходимых сведений, ему направляется уведомление о подтверждении или предоставлении номера банковского счета.

Днем обращения за назначением единовременной выплаты на погребение через проактивную услугу считается день получения согласия на назначение единовременной выплаты на погребение сообщение о возможности назначения единовременной выплаты и выборе языка.

При назначении единовременной выплаты через проактивную услугу запрос в ИС государственных органов и организаций для получения необходимых сведений осуществляется АИС "Е-макет".

Отделение государственной корпорации регистрирует электронную заявку, затем формирует электронный макет дела (ЭМД) с электронным проектом решения и удостоверяет его ЭЦП.

В случае отсутствия или некорректности сведений в ЭМД, необходимых для принятия решения о назначении единовременной выплаты на погребение, уполномоченный орган выносит решение об отказе в назначении единовременной выплаты на погребение.



Отделение госкорпорации информирует заявителя о назначении или отказе в назначении единовременной выплаты через sms-оповещения на мобильный телефон.

На портале информация о назначении единовременной выплаты на погребение направляется в "личный кабинет" заявителя в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица.



Перечисление единовременной выплаты на погребение государственная корпорация производит в течение пяти рабочих дней со дня обращения.

Планируется, что эти правила введут в действие с 1 июля 2023 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 мая.

В 2023 году единовременная выплата на погребение составляет 54 165 тенге. Она устанавливается в размере 15,7 МРП на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.