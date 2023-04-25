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Крупную нефтекомпанию продали по заниженной цене – Смаилов

Крупную нефтекомпанию продали по заниженной цене – Смаилов Фото: пресс-служба правительства
Премьер-министр Алихан Смаилов поручил проверить законность продажи крупной нефтегазовой компании по низкой цене, сообщает Zakon.kz.

Комиссия по по демонополизации экономики под председательством премьер-министра Алихана Смаилова рассмотрела вопросы законности передачи в частную собственность важных инфраструктурных объектов в нефтегазовой сфере, сообщает пресс-служба премьер-министра.

В ходе заседания Смаилов поручил уполномоченным госорганам проработать в рамках действующего законодательства законность продажи некой крупной нефтегазовой компании. Известно, что она была продана по заниженной стоимости. Название фирмы не уточняется.

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