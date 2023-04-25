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В Алматы запустили дополнительные автобусы в Родительский день

В Алматы запустили дополнительные автобусы в Родительский день Фото: Zakon.kz
25 апреля для жителей Алматы выделены автобусы, которые будут курсировать с 07:00 до 20:00, сообщает Zakon.kz.

Во вторник православные празднуют Радоницу – день поминовения усопших.

"Маршрут №88 "ул. Кунаева – Западное кладбище" будет усилен дополнительными автобусами, пункт отправления ул. Кунаева/Макатаева. Также будут запущены два дополнительных маршрута по направлениям "ЖД вокзал Алматы-1 – Западное кладбище" и "ЖД мост Алматы-1 – кладбище Нижняя пятилетка"". Управление городской мобильности Алматы

Кроме того, перевозчиками будет осуществлен 100% выпуск автобусов на маршрутах, которые курсируют возле кладбищ, а именно №7, 13, 30, 31, 40, 50, 56, 57, 63, 69, 72, 74, 77, 80, 100.

Протоиерей Александр Суворов рассказал, как правильно отмечать Родительский день.

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Анастасия Стативкина
Алматы
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