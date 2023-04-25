В Алматы запустили дополнительные автобусы в Родительский день

Фото: Zakon.kz

25 апреля для жителей Алматы выделены автобусы, которые будут курсировать с 07:00 до 20:00, сообщает Zakon.kz.

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