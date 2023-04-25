Что ожидает представителей знаков зодиака 25 апреля

Во вторник, 25 апреля, растущая Луна в знаке Рак подталкивает к развитию. В этот день вам откроется правда о многих событиях и людях, нужно быть внимательными к мелочам, cообщает Zakon.kz.

Овны

Разбитые сердца, как правило, сближают людей. Такая история могла произойти и в вашей жизни. Семейные отношения, дружба или любые другие узы, возможно, укрепились в прошлом на фоне личной драмы и желания заполнить внутреннюю пустоту. Не хочется признавать, что связь появилась от острого чувства одиночества, однако вот вы здесь – ищете что-то интересное и новое. И хорошо знаете, что вы в абсолютной безопасности в переходах, к которым стремитесь. Не нужно их бояться и стыдиться. Они откроют множество интересных путей. Не позволяйте страху осуждения остановить вас.

Космический совет: избавьтесь от беспорядка в личной жизни и освободите место для новизны.

Тельцы

Если будущее кажется неопределенным, ключом к успеху является принятие мер, основанных на жажде жизни. На том, что заставляет вас вставать с постели каждый день. Сегодня Вселенная готова помочь вам увидеть это ясно, особенно посреди хаоса. Колесо фортуны готово повернуться в вашу сторону, просто не забывайте сохранять хладнокровие. Даже если что-то кажется невозможным, не сдавайтесь. Немного терпения. Режим гибернации привел вас к гениальным идеям, теперь ваша единственная задача – исполнять!

Космический совет: верьте, что вы идете по правильному пути, не бойтесь просить помощи.

Близнецы

Вы прошли долгий путь, так что сделайте перерыв и позвольте себе немного расслабиться. Откройте глаза и посмотрите на все, что у вас есть. Оцените, как щедра была с вами Вселенная все это время. Это может помочь вам увидеть вещи в другом свете и смягчить отношение к себе и другим. Хорошие новости прибывают с максимальной скоростью, теперь просто сосредоточьтесь на тщательном взвешивании своих слов и мыслей, прежде чем делиться ими с окружающими. Попробуйте рассмотреть все способы достижения цели и начните делать маленькие шаги прямо сейчас.

Космический совет: не забывайте, перемены – единственная постоянная вещь в этом мире.

Раки

Преодолейте свою неуверенность. У вас много талантов, поэтому было бы разумно перестать тратить время на размышления, что может пойти не так, и начать действовать в соответствии с желаниями. Ваша энергия пронзительна и нежна, и она определенно не для всех, поэтому будьте внимательны к тому, где и как вы ее используете. Время есть – все происходит вовремя сейчас, так будет и в будущем. Так что сделайте глубокий вдох, установите четкое намерение и позвольте себе получить помощь на этом пути. Когда-нибудь вам будет крайне важно заниматься только тем, что имеет для вас первостепенное значение.

Космический совет: думайте о своей самой большой мечте и идите к ней.

Львы

Вы уже давно находитесь в режиме наблюдения. Пришло время приступить к конкретным действиям. Сделайте пару глубоких вдохов и отстранитесь от своих страхов и тревог. Выйдите на улицу, познакомьтесь с людьми, понежьтесь на солнышке, медленно потягивайте кофе и просто запоминайте все мельчайшие детали жизни, которые вам действительно нравятся. А затем спросите себя, что вы можете сделать еще. Исследуйте все способы самореализации и следуйте за своей страстью!

Космический совет: хватит работать головой, пришло время следовать за своим сердцем.

Девы

Вы долго выжидали, теперь наступило время решительных шагов. Если вам был нужен идеальный момент – это он! Прислушивайтесь к своему телу, не игнорируйте его сигналы, верьте собственной интуиции и следуйте только внутреннему компасу. Изучайте новое и свободно делитесь знаниями, потому что это то, что вы делаете лучше всего. Накопление вещей и идей не только увеличивает нужду, но и блокирует творческий поток. Вы работаете циклами, и ваш продуктивный этап не за горами, вы проснулись душой. Прыгайте со скалы – у вас есть парашют.

Космический совет: терпение и усердная работа помогут вам добиться отличных результатов.

Весы

Суровые истины могут приземляться в голове и сердце мягко, Весы. Вы являетесь носителем уникального дара выносить из жизни уроки без драмы. Найдите способы сказать «нет» так, чтобы слово прозвучало убедительно, но не обижало. Не отталкивайте людей. Позвольте этому мучительному чувству неуверенности ускользнуть – пусть его сменит стальная целеустремленность. То, что отнимает у вас слишком много и дает очень мало взамен, должно уйти. Вы сможете вздохнуть с облегчением, расставшись с балластами прошлого.

Космический совет: наслаждайтесь приключениями, а не бойтесь их. Повеселитесь!

Скорпионы

Ком в горле и боль в голове, возможно, заставили вас ожидать плохого дня, Скорпионы. Доверяйте своей интуиции сегодня и говорите «да» только тем предложениям, которые отзываются внутри неподдельным интересом. Вам может казаться, что вы в чем-то начинаете с нуля. Возможно, отчасти вы правы. Попробуйте переключить взгляд и на другую половину этой истории – может быть, вы стоите на пороге нового начала, но с более утонченным видением и набором навыков. Отсюда ваша судьба идет только вверх.

Космический совет: готовьтесь праздновать – любовь, которую вы отдаете, вернется сторицей.

Стрельцы

Разожгите свое сердце, отложите свои заботы и дайте волю своему воображению. Как бы выглядел ваш лучший сценарий? Пришло время его написать и воплотить. Ясность и креативность станут вашими лучшими козырями сегодня, так что перетасуйте и посмотрите, что подходит лучше всего. Если чувствуете, что вас тянет сменить карьеру и перейти в сферу наставничества, консультирования или финансов — это может быть как раз тем знаком, который вы ищете. Позвольте своему сердцу направлять вас, а голове составить примерный план действий.

Космический совет: удача на вашей стороне, так что выбирайте свои следующие шаги с умом.

Козероги

Если бы жизнь была экраном телевизора, какой канал вы бы выбрали? Вам достаточно одного или хотели бы сразу несколько? Жизнь такова: каждый день у нас есть выбор, и мы можем оставить в своем сердце только то, на чем хотим сосредоточиться. Следует помнить еще одну истину: чем больше вещей мы выбираем, тем более измотанными мы становимся. Вы можете ухватиться и за несколько вариантов, но только если они хорошо синхронизируются с вами и друг с другом. Возьмите на себя ответственность и прокладывайте путь вперед, звезды сошлись в правильном порядке.

Космический совет: учитесь концентрироваться на самом важном.

Водолеи

Тяга к вашей любимой запрещенной еде может править вашим телом в ближайшее время. Это на самом деле позволяет понять, что вам нужно немного комфорта. Режим важен, но жизнь ведь не тюрьма, верно? Начинайте чтить приливы и отливы жизни, пристально следя за тем, что вас привлекает. Следуйте своим путем прямо сейчас. Оставайтесь в облаках с любимым человеком сегодня, и пусть его плохие вибрации растают. Вселенная хочет, чтобы вы знали – иногда слабость превращается в силу, а способность попросить о помощи укрепляет волю к победе, пишет "Пятый канал".

Космический совет: ваше время творить пришло. Вы готовы блистать, как никогда.

Рыбы

Если ваша жизнь сегодня напоминает кучу пыли и хлама, надо действовать. Позвольте ей рассеяться, чтобы вам было легче навести порядок. Выбрасывайте, избавляйтесь, дышите! Никому ничего не надо доказывать, кроме себя. Сосредоточьтесь чуть больше на внутреннем и чуть меньше на внешнем. Выпейте немного кокосовой воды и побалуйте себя молочным коктейлем из манго со сливками без чувства вины. Вам не нужно ни перед кем объясняться, просто продолжайте вдумчив строить планы и делайте то, что считаете правильным.

Космический совет: Вселенная дает вам время, чтобы лучше все спланировать.

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