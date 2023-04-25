Комбинат стоимостью более миллиарда тенге вернули государству

В 2019 году ТОО "Тазалык-С" в доверительное управление передан государственный комбинат по переработке и захоронению твердых бытовых отходов, сообщает Zakon.kz.

По акту надзора областной прокуратуры, акиматом Жанаозена подан иск о приостановлении доверительного договора в специализированный межрайонный экономический суд, который был полностью удовлетворен. Апелляционной инстанцией решение вышеуказанного суда оставлено без изменения.



"В результате имущественный комплекс с балансовой стоимостью свыше 1 млрд тенге возвращен в коммунальную собственность местного исполнительного органа". Прокуратура Мангистауской области

Как установлено прокуратурой Жанаозена, ТОО не выполнило свои обязательства, ставшие основанием для передачи ей комбината.