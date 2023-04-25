Ученые предупредили об опасности использования антибиотиков в сельском хозяйстве

Повсеместное использование антибиотиков в сельском хозяйстве привело к появлению бактерий, более устойчивых к иммунной системе человека, сообщает Zakon.kz.

Ученые из Оксфордского университета выявили, что антимикробный препарат колистин, который десятилетиями использовался в качестве стимулятора роста на свиноводческих и куриных фермах в Китае, привел к появлению штаммов кишечной палочки, которые с большей вероятностью могут обойти первую линию защиты человеческой иммунной системы.



Хотя колистин теперь запрещен в качестве пищевой добавки для скота в Китае и многих других странах, результаты исследования показали новую и значительную угрозу, связанную с чрезмерным использованием антибиотических препаратов.

"Это потенциально гораздо опаснее, чем резистентность к антибиотикам. Это подчеркивает опасность неизбирательного использования противомикробных препаратов в сельском хозяйстве. Мы случайно подорвали собственную иммунную систему, чтобы получить более жирных цыплят". профессор Крейг Маклин

Полученные результаты могут также иметь значительные последствия для разработки новых антибиотических препаратов того же класса, что и колистин, известных как антимикробные пептиды (AMPs). По мнению ученых, они могут представлять особый риск в подрыве врожденного иммунитета.



AMPs – это соединения, вырабатываемые большинством живых организмов в ходе врожденного иммунного ответа, который является первой линией защиты от инфекции. Колистин основан на бактериальном AMP, но химически схож с некоторыми AMP, вырабатываемыми иммунной системой человека.

Резистентность к противомикробным препаратам представляет собой серьезную глобальную угрозу – ООН предупредила, что к 2050 году от супербактерий могут умирать до 10 млн человек в год, поэтому потребность в новых антибиотиках стоит остро.

Маклин и его коллеги не призывают приостановить разработку таких препаратов, но говорят, что необходима чрезвычайно тщательная оценка риска вероятности возникновения резистентности и возможных последствий.