Во Франции электроэнергетики пригрозили сорвать Каннский кинофестиваль из-за пенсионной реформы

Члены Национальной федерации шахт и энергетики – филиала мощного профсоюза CGT – объявили о "100 днях действий и гнева", которые, как ожидается, затронут Каннский кинофестиваль, а также другие спортивные и культурные встречи.

Ранее президент Эммануэль Макрон пообещал французам 100-дневный план действий по улучшению повседневной жизни. В ответ, представители профсоюза заявили о "100 днях действий и гнева", сообщает The Guardian.

"Макрон обещал 100 дней умиротворения, мы обещаем ему 100 дней действий и гнева! Сейчас не время для отставки. Каннский кинофестиваль, Гран-при Монако, Открытый чемпионат Франции, Авиньонский фестиваль могут оказаться в темноте. Мы не сдадимся!". из заявления профсоюза

Генеральный секретарь профсоюза CGT Energy Фабрис Кудур сказал, что цель не в том, чтобы сорвать мероприятия, а в том, чтобы иметь платформу для протестов.



"Мы хотим показать, что мы не перевернули страницу, что гнев все еще присутствует, и мы хотим выразить его везде, где только можно. Мы хотим, чтобы нас услышали, в СМИ и на местах... даже на Каннском кинофестивале. Есть знаменитости, которые разделяют нашу точку зрения". Фабрис Кудур

Новое законодательство повышает официальный пенсионный возраст с 62 до 64 лет и требует увеличения взносов для получения полной пенсии.

После трех месяцев протестов правительство Макрона провело закон через парламент в марте, используя чрезвычайный конституционный инструмент, который позволил избежать голосования в Национальном собрании.

Организаторы 76-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 16 по 27 мая, никак не прокомментировали угрозу срыва.