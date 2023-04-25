Правила пользования товарным газом распространили на майнеров

Министерство энергетики приказом от 21 апреля 2023 года внесло соответствующие дополнения в "Правила розничной реализации и пользования товарным и сжиженным нефтяным газом", сообщает Zakon.kz.

В правилах расширено понятие "потребитель". Теперь помимо бытовых, коммунально-бытовых, промышленных потребителей, промышленных потребителей-инвесторов или потребителей, включенных в перечень электростанций, к потребителям отнесли также крупных коммерческих потребителей и лиц, осуществляющих цифровой майнинг.

Также в договорах с вышеперечисленными потребителями должны быть отражены нормы, регулирующие раздельный учет товарного газа, используемого на нужды населения и на иные цели.

В договорах реализации товарного газа потребителям, включенным в перечень электростанций, крупным коммерческим потребителям, лицам, осуществляющим цифровой майнинг, лицам, осуществляющим производство электрической энергии для осуществления цифрового майнинга, лицам, осуществляющим снабжение электрической энергией лиц, осуществляющих цифровой майнинг, предусматриваются обязательства:

потребителей, включенных в перечень электростанций, по ведению раздельного учета использования товарного газа для энергоснабжения населения, юридических лиц, лиц, осуществляющих цифровой майнинг;

крупных коммерческих потребителей по ведению раздельного учета использования товарного газа для производства социально значимых продовольственных товаров, а также тепловой и (или) электрической энергии для населения и юридических лиц и других товаров;

лиц, осуществляющих цифровой майнинг, по ведению раздельного учета использования товарного газа на осуществление цифрового майнинга и иную деятельность;

лиц, осуществляющих производство электрической энергии, по ведению раздельного учета использования товарного газа для производства электрической энергии для лиц, осуществляющих цифровой майнинг, и иных лиц;

лиц, осуществляющих снабжение электрической энергией потребителей, по ведению раздельного учета объема реализации электрической энергии лицам, осуществляющим цифровой майнинг, и иным лицам.

При перерасходе товарного газа без согласования с поставщиком промышленный потребитель, промышленный потребитель-инвестор, крупный коммерческий потребитель, лицо, осуществляющее цифровой майнинг, либо лицо по производству электрической энергии для осуществления цифрового майнинга дополнительно оплачивает стоимость объема газа, полученного (отобранного) им сверх установленного договором объема, и стоимость его транспортировки за каждые сутки с применением коэффициента:

с 15 апреля до 15 октября – 1,2; с 15 октября до 15 апреля – 1,5.

Учет объема товарного газа, используемого коммунально-бытовыми потребителями, промышленными потребителями, промышленными потребителями-инвесторами, крупными коммерческими потребителями, лицами, осуществляющими цифровой майнинг, либо лицами по производству электрической энергии для осуществления цифрового майнинга производится:

по приборам учета, установленным на пунктах приема (передачи) товарного газа;

по мощности газопотребляющего оборудования – при отсутствии приборов учета, их неисправности либо несоответствии параметрам газового оборудования.

При нарушении условий договора по ведению раздельного учета товарного газа газотранспортная, газораспределительная организация, владелец групповой резервуарной установки или владелец газонаполнительной станции в одностороннем порядке приостанавливает подачу потребителю товарного или сжиженного нефтяного газа до устранения нарушений.

Приказ вводится в действие с 5 мая 2023 года.