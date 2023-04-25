"Альпинист" с крыши проникал в квартиры алматинцев: его задержал спецназ
Перед задержанием подозреваемый наведался в квартиру, расположенную на 12 этаже 21-этажного дома по улице Аскарова. Он спустился с крыши на веревке, разбил окно и проник внутрь.
Незнакомец по ту сторону окна не вызвал подозрения у жителей соседних квартир: они подумали, что работает мойщик окон.
"В чужой квартире он похитил имущество на три миллиона тенге", – сказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.
Спустя некоторое время он был задержан сотрудниками криминальной полиции города, управления полиции Ауэзовского района и полицейского спецназа.
Вещественные доказательства, в том числе снаряжение для промышленного альпинизма, изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, зарегистрированного по ч. 3 ст. 188 УК РК.
Ранее в городе была задержана группа домушников. Они совершили перед Новым годом 10 квартирных краж.