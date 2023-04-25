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"Альпинист" с крыши проникал в квартиры алматинцев: его задержал спецназ

"Альпинист" на высоте проникал в квартиры алматинцев: его задержал спецназ Фото: polisia.kz
Приезжий из Туркестанской области обворовывал квартиры алматинцев с помощью промышленного альпинистского снаряжения, сообщает Zakon.kz.

Перед задержанием подозреваемый наведался в квартиру, расположенную на 12 этаже 21-этажного дома по улице Аскарова. Он спустился с крыши на веревке, разбил окно и проник внутрь.

Незнакомец по ту сторону окна не вызвал подозрения у жителей соседних квартир: они подумали, что работает мойщик окон.

"В чужой квартире он похитил имущество на три миллиона тенге", – сказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

Спустя некоторое время он был задержан сотрудниками криминальной полиции города, управления полиции Ауэзовского района и полицейского спецназа.

Вещественные доказательства, в том числе снаряжение для промышленного альпинизма, изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, зарегистрированного по ч. 3 ст. 188 УК РК.

Ранее в городе была задержана группа домушников. Они совершили перед Новым годом 10 квартирных краж. 

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Анастасия Стативкина
Алматы
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