На каких улицах Алматы пройдут испытания теплосетей

В период 27 апреля по 14 мая на территории восьми районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей, сообщает Zakon.kz.

Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов – ежедневно с 4:00 до 7:00 – горожанам и гостям города рекомендуется соблюдать определенные меры предосторожности.

"Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия и др.", – сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

В таких случаях не предпринимать никаких самостоятельных действий, нужно немедленно покинуть место происшествия, сообщив о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109.

График проведения испытаний теплосетей:

27 и 28 апреля

Жетысуский район:

микрорайоны Айнабулак-1, Айнабулак-2, Айнабулак-3, Айнабулак-4, Кокмайса;

Ангарская – Макатаева – Палладина – Павлодарская.

Алмалинский и Жетысуский районы:

Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина;

по улице Ботаническая;

Абылай хана – Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова.

Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Яссауи.

С 27 апреля по 14 мая

Бостандыкский район:

Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий "Алматы" – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – Ганди – Назарбаева;

Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль;

микрорайон Орбита – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова.

Медеуский район:

Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендыкулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.

28 апреля

Жетысуский и Турксибский районы:

микрорайоны Кулагер;

Серикова – Ратушного;

Рыскулова – Жансугурова – Тихого – Глазунова.

Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Онгасыровой.

28 апреля и 2 мая

Алмалинский и Медеуский районы:

Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева –Маметовой – Уалиханова – Айтеке би.

2 и 3 мая

Алатауский район:

Монке би – Момышулы – Онгарсыновой – микрорайон Зердели.

Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы:

Сейфуллина – Рыскулова – Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя.

Алмалинский район:

Карасай батыра – Гайдара – Райымбека – Масанчи.

Ауэзовский район:

Улугбека – Рыскулбекова – Саина – речка Большая Алматинка.

3 и 4 мая

Алатауский район:

поселок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.

Алмалинский, Бостандыкский и Медеуский районы:

Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.

4 и 5 мая

Наурызбайский район:

Райымбека – Жунусова – Абай – Алтын орда.

Алатауский район:

Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Н. Данченко.

Алмалинский район:

Чокина – Карасай батыра – Емцова – Райымбека.

Алмалинский и Ауэзовский районы:

Толе би – Рыскулова – Яссауи – Гайдара.

Алмалинский и Бостандыкский районы:

Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Желтоксан – Сатпаева – Байтурсынова.

Ауэзовский район:

Абая – Рыскулова – Яссауи – Гайдара - речка Большая Алматинка.

5 мая

Алмалинский и Бостандыкский районы:

Карасай батыра – Кожамкулова – Тимирязева – Розыбакиева.

Ауэзовский район:

Толе би – Райымбека - Яссауи – Емцова.

10 и 11 мая

Алмалинский и Бостандыкский районы:

Кабанбай батыра – Айманова – Жандосова – Варламова;

Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – речка Есентай.

11 и 12 мая

Наурызбайский район:

Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.

Алмалинский, Ауэзовский, и Бостандыкский районы:

Толе би – Сатпаева – Ашимова – Гайдара.

12 мая

Алмалинский и Бостандыкский районы:

Карасай батыра – Байзакова – Тимирязева – Утепова – Розыбакиева.

Как отметили в компании, всем потребителям, проживающим в контурах на указанных территориях, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.