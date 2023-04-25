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На каких улицах Алматы пройдут испытания теплосетей

На каких улицах Алматы пройдут испытания теплосетей Фото: Zakon.kz
В период 27 апреля по 14 мая на территории восьми районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей, сообщает Zakon.kz.

Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов – ежедневно с 4:00 до 7:00 – горожанам и гостям города рекомендуется соблюдать определенные меры предосторожности.

"Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия и др.", – сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

В таких случаях не предпринимать никаких самостоятельных действий, нужно немедленно покинуть место происшествия, сообщив о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109.

График проведения испытаний теплосетей:

27 и 28 апреля

Жетысуский район:

  • микрорайоны Айнабулак-1, Айнабулак-2, Айнабулак-3, Айнабулак-4, Кокмайса;
  • Ангарская – Макатаева – Палладина – Павлодарская.
  • Алмалинский и Жетысуский районы:
  • Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина;
  • по улице Ботаническая;
  • Абылай хана – Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова.
  • Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Яссауи.

С 27 апреля по 14 мая

Бостандыкский район:

  • Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий "Алматы" – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – Ганди – Назарбаева;
  • Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль;
  • микрорайон Орбита – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова.

Медеуский район:

  • Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендыкулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.

28 апреля

Жетысуский и Турксибский районы:

  • микрорайоны Кулагер;
  • Серикова – Ратушного;
  • Рыскулова – Жансугурова – Тихого – Глазунова.
  • Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Онгасыровой.

28 апреля и 2 мая

Алмалинский и Медеуский районы:

  • Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева –Маметовой – Уалиханова – Айтеке би.

2 и 3 мая

Алатауский район:

  • Монке би – Момышулы – Онгарсыновой – микрорайон Зердели.

Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: 

  • Сейфуллина – Рыскулова – Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя.

Алмалинский район:

  • Карасай батыра – Гайдара – Райымбека – Масанчи.

Ауэзовский район:

  • Улугбека – Рыскулбекова – Саина – речка Большая Алматинка.

3 и 4 мая

Алатауский район:

  • поселок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.

Алмалинский, Бостандыкский и Медеуский районы:

  • Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.

4 и 5 мая

Наурызбайский район:

  • Райымбека – Жунусова – Абай – Алтын орда.

Алатауский район:

  • Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Н. Данченко.

Алмалинский район:

  • Чокина – Карасай батыра – Емцова – Райымбека.

Алмалинский и Ауэзовский районы:

  • Толе би – Рыскулова – Яссауи – Гайдара.

Алмалинский и Бостандыкский районы:

  • Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Желтоксан – Сатпаева – Байтурсынова.

Ауэзовский район:

  • Абая – Рыскулова – Яссауи – Гайдара - речка Большая Алматинка.

5 мая

Алмалинский и Бостандыкский районы:

  • Карасай батыра – Кожамкулова – Тимирязева – Розыбакиева.

Ауэзовский район:

  • Толе би – Райымбека - Яссауи – Емцова.

10 и 11 мая

Алмалинский и Бостандыкский районы:

  • Кабанбай батыра – Айманова – Жандосова – Варламова;
  • Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – речка Есентай.

11 и 12 мая

Наурызбайский район:

  • Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.

Алмалинский, Ауэзовский, и Бостандыкский районы:

  • Толе би – Сатпаева – Ашимова – Гайдара.

12 мая

Алмалинский и Бостандыкский районы:

  • Карасай батыра – Байзакова – Тимирязева – Утепова – Розыбакиева.

Как отметили в компании, всем потребителям, проживающим в контурах на указанных территориях, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.

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