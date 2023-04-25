На каких улицах Алматы пройдут испытания теплосетей
Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов – ежедневно с 4:00 до 7:00 – горожанам и гостям города рекомендуется соблюдать определенные меры предосторожности.
"Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия и др.", – сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".
В таких случаях не предпринимать никаких самостоятельных действий, нужно немедленно покинуть место происшествия, сообщив о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109.
График проведения испытаний теплосетей:
27 и 28 апреля
Жетысуский район:
- микрорайоны Айнабулак-1, Айнабулак-2, Айнабулак-3, Айнабулак-4, Кокмайса;
- Ангарская – Макатаева – Палладина – Павлодарская.
- Алмалинский и Жетысуский районы:
- Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина;
- по улице Ботаническая;
- Абылай хана – Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова.
- Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Яссауи.
С 27 апреля по 14 мая
Бостандыкский район:
- Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий "Алматы" – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – Ганди – Назарбаева;
- Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль;
- микрорайон Орбита – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова.
Медеуский район:
- Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендыкулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.
28 апреля
Жетысуский и Турксибский районы:
- микрорайоны Кулагер;
- Серикова – Ратушного;
- Рыскулова – Жансугурова – Тихого – Глазунова.
- Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Онгасыровой.
28 апреля и 2 мая
Алмалинский и Медеуский районы:
- Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева –Маметовой – Уалиханова – Айтеке би.
2 и 3 мая
Алатауский район:
- Монке би – Момышулы – Онгарсыновой – микрорайон Зердели.
Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы:
- Сейфуллина – Рыскулова – Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя.
Алмалинский район:
- Карасай батыра – Гайдара – Райымбека – Масанчи.
Ауэзовский район:
- Улугбека – Рыскулбекова – Саина – речка Большая Алматинка.
3 и 4 мая
Алатауский район:
- поселок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.
Алмалинский, Бостандыкский и Медеуский районы:
- Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.
4 и 5 мая
Наурызбайский район:
- Райымбека – Жунусова – Абай – Алтын орда.
Алатауский район:
- Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Н. Данченко.
Алмалинский район:
- Чокина – Карасай батыра – Емцова – Райымбека.
Алмалинский и Ауэзовский районы:
- Толе би – Рыскулова – Яссауи – Гайдара.
Алмалинский и Бостандыкский районы:
- Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Желтоксан – Сатпаева – Байтурсынова.
Ауэзовский район:
- Абая – Рыскулова – Яссауи – Гайдара - речка Большая Алматинка.
5 мая
Алмалинский и Бостандыкский районы:
- Карасай батыра – Кожамкулова – Тимирязева – Розыбакиева.
Ауэзовский район:
- Толе би – Райымбека - Яссауи – Емцова.
10 и 11 мая
Алмалинский и Бостандыкский районы:
- Кабанбай батыра – Айманова – Жандосова – Варламова;
- Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – речка Есентай.
11 и 12 мая
Наурызбайский район:
- Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.
Алмалинский, Ауэзовский, и Бостандыкский районы:
- Толе би – Сатпаева – Ашимова – Гайдара.
12 мая
Алмалинский и Бостандыкский районы:
- Карасай батыра – Байзакова – Тимирязева – Утепова – Розыбакиева.
Как отметили в компании, всем потребителям, проживающим в контурах на указанных территориях, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.
Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.