Названы причины последних поражений Иги Швёнтек от Елены Рыбакиной
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Как говорит Муратоглу, стиль игры Елены Рыбакиной очень неудобный для Иги Швёнтек. Патрик считает, что игра этих теннисисток является комбинацией тактических и психологических моментов.
"Елена доставляет Иге разные проблемы, это касается как самой игры, так и ментального состояния. Когда спортсмен проигрывает одному и тому же сопернику несколько раз подряд, у него возникает ощущение, что конкурент опасен и более хорош. И всегда будет трудно играть с таким соперником. То же самое было в соперничестве между Джоковичем, Надалем и Федерером. Патрик Муратоглу
Рыбакина и Швёнтек официально встречались три раза на турнирах WTA. Ига выиграла один раз, Елена была сильнее на Открытом чемпионате Австралии-2023 и недавно на кортах Индиан-Уэллса.
Есть еще одна виктория у казахстанки в начале нынешнего сезона, когда она победила польскую теннисистку на командном турнире Кубок Хопмана.
"Рыбакина против Швёнтек всегда старается диктовать свои условия игры и быть главной на корте. Елена доставляет польке проблемы не только в подаче, но и в обменах ударами, потому что она не отступает, из глубины корта играет низко над сеткой, бьет резко и сильно, а также редко промахивается. Поэтому у Швёнтек такие проблемы с Рыбакиной".Патрик Муратоглу
Стоит отметить, что Рыбакина и Швёнтек могут встретиться уже в ближайшие дни на женском "Мастерсе" в Мадриде, где они обе заявлены. Если теннисистки сыграют, то только в четвертьфинале соревнований. Обе спортсменки подошли к мадридскому турниру в хорошем настроении. Елена выступает здесь в ранге шестой ракетки мира, а Ига выиграла на выходных турнир в Штутгарте.