Названы причины последних поражений Иги Швёнтек от Елены Рыбакиной

Известный теннисный специалист Патрик Муратоглу, который ранее тренировал знаменитую Серену Уильямс, назвал причины последних трех поражений первой ракетки мира Иги Швёнтек от казахстанки Елены Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

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Как говорит Муратоглу, стиль игры Елены Рыбакиной очень неудобный для Иги Швёнтек. Патрик считает, что игра этих теннисисток является комбинацией тактических и психологических моментов.

"Елена доставляет Иге разные проблемы, это касается как самой игры, так и ментального состояния. Когда спортсмен проигрывает одному и тому же сопернику несколько раз подряд, у него возникает ощущение, что конкурент опасен и более хорош. И всегда будет трудно играть с таким соперником. То же самое было в соперничестве между Джоковичем, Надалем и Федерером. Патрик Муратоглу

Рыбакина и Швёнтек официально встречались три раза на турнирах WTA. Ига выиграла один раз, Елена была сильнее на Открытом чемпионате Австралии-2023 и недавно на кортах Индиан-Уэллса.





Есть еще одна виктория у казахстанки в начале нынешнего сезона, когда она победила польскую теннисистку на командном турнире Кубок Хопмана.



"Рыбакина против Швёнтек всегда старается диктовать свои условия игры и быть главной на корте. Елена доставляет польке проблемы не только в подаче, но и в обменах ударами, потому что она не отступает, из глубины корта играет низко над сеткой, бьет резко и сильно, а также редко промахивается. Поэтому у Швёнтек такие проблемы с Рыбакиной". Патрик Муратоглу

Стоит отметить, что Рыбакина и Швёнтек могут встретиться уже в ближайшие дни на женском "Мастерсе" в Мадриде, где они обе заявлены. Если теннисистки сыграют, то только в четвертьфинале соревнований. Обе спортсменки подошли к мадридскому турниру в хорошем настроении. Елена выступает здесь в ранге шестой ракетки мира, а Ига выиграла на выходных турнир в Штутгарте.