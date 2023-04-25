Главное за день: риски санкций для Казахстана, рост цен на автогаз, срок для Сатыбалды

Для Казахстана растут риски вторичных санкций, в пяти регионах страны повысили цены на автогаз, а Гульмире Сатыбалды просят назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы. О главных новостях 25 апреля – в подборке Zakon.kz.

Риски вторичных санкций для Казахстана



Помощник министра финансов США Элизабет Розенберг на пресс-конференции в Астане заявила, что для Казахстана растет риск вторичных санкций как в отношении казахстанских компаний, так и банков.

Она отметила, что следует серьезно относиться к тому факту, что Россия пытается уклониться от санкций и использует в этом плане Казахстан.



Рост цен на автомобильный газ

В Казахстане вступили в силу поправки на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях.

Так, цены выросли в:

Алматы – с 65 до 75 тенге за литр;

Алматинской области – с 70 (75 - в удаленных районах) до 75 (80) тенге;

Восточно-Казахстанской области – с 60 (65) тенге до 70 (75) тенге с учетом удаленных районов;

Северо-Казахстанской области – с 70 (75) тенге до 75 (80) тенге за литр;

области Абай – с 60 (65) тенге до 65 (75) тенге.

Судебные разбирательства

25 апреля состоялось судебное заседание по делу бывшей супруги олигарха Кайрата Сатыбалды – Гульмиры Сатыбалды.

Прокурор просит признать Гульмиру Сатыбалды виновной в совершении уголовных правонарушений и назначить ей наказание 8 лет лишения свободы без конфискации имущества.

Кроме того, 25 апреля Алмалинский районный суд признал бывшего начальник ДКНБ по Алматы виновным в превышении власти и должностных полномочий.

Он осужден по ст. 362 ч. 4 УК к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях на 10 лет. Также его лишили специального звания генерал-майора КНБ.

Землетрясение на западе Казахстана

Европейский средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение на западе Казахстана. Землетрясение произошло в 12:25 по-местному времени. Толчки зафиксировали в 187 км к северо-востоку от Актау и в 104 км к северу от Шетпе.

Как отметили в "СОМЭ" МЧС Казахстана, землетрясение ощущалось в Мангистауской области в поселках Кызан и Тушыкудык в 2-3 балла.

Новые подробности резонансного дела в отделе образования Талдыкоргана

Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Асхат Жумагали прокомментировал задержание главного бухгалтера отдела образования Талдыкоргана, вызвавшее широкий общественный резонанс.

По его словам, у следствия есть основание полагать, что главный бухгалтер похитила порядка 2 млрд тенге, поскольку во время задержания при ней лично было обнаружено порядка 1 млрд тенге. Причем значительная часть их них была уже конвертирована в доллары. Пока следствие продолжается, итоговая оценка будет дана судом.

Проблемы с водой в Астане

Заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов в кулуарах правительства заверил, что жители столицы не останутся без воды.



По его словам, насосно-фильтровальная станция №3, которая должна заработать этим летом, увеличит объем воды на 30%. Кроме того, акимат города занимается проектом по дополнительному источнику воды.

Победы Елены Рыбакиной

Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поднялась на одну ступень женского мирового рейтинга. Теперь она занимает шестую позицию. При удачном стечении обстоятельств и хорошем выступлении на испанских кортах казахстанка может подняться в топ-5 лучших теннисисток планеты.

Мировая повестка

Действующий президент США Джо Байден официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих выборах, которые пройдут 5 ноября 2024 года.

Португальская звезда футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду лишился второго шанса завоевать первый титул в Саудовской Аравии. Накануне, в полуфинале Кубка Саудовской Аравии, Роналду и его "Аль-Наср" проиграли "Аль-Вахде" со счетом 0:1. Три месяца назад "Аль-Наср" не смог преодолеть полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии, проиграв "Аль-Иттихаду" – 1:3.