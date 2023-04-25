В пригороде Чикаго в результате взрыва на НПЗ погибли люди

В штате Иллинойс в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе погибли два человека, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала NBC Chicago, трагедия произошла в городке Лемонт на предприятии, принадлежащем компании Seneca Petroleum.

В пожарной службе заявили, что возгорание, возникшее на территории НПЗ, находится под контролем. В его тушении участвуют все пожарные расчеты города.

Известно, что горит один из резервуаров.

Ранее сообщалось, что в Астане крупный пожар разгорелся за рынком "Шарын".