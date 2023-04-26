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Законодательство РК

В Казахстане изменились правила субсидирования растениеводства

субсидирование Фото: pixabay
С 25 апреля в силу вступили изменения в правила субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства, сообщает Zakon.kz.

Основными новеллами документа стали:

  • исключение требования по регистрации электронной агрохимической картограммы для получения субсидий на минеральные удобрения.
  • предоставление отсрочки по подтверждению сведений полей с помощью дистанционного зондирования земли до конца 2023 года, за исключением приоритетных культур (до установленного срока фермерам необходимо в обязательном порядке откорректировать данные полей в соответствии с правоустанавливающими документами. Соответствующий график будет утвержден МСХ РК совместно с АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары").
  • определение целесообразности субсидирования производства приоритетных культур самостоятельно местными исполнительными органами исходя из рекомендуемой схемы специализации регионов (субсидированию не подлежит пшеница).
  • формирование и утверждение перечней и норм субсидий на удобрения и пестициды, биоагенты (энтомофаги), а также объемов субсидий по направлениям в растениеводстве без согласования с МСХ.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз планирует изменить механизмы стабилизации цен на социально значимые продтовары.

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