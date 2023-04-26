Врач объяснила опасность популярного народного метода лечения кашля и насморка
По ее словам, народный метод также может спровоцировать отек слизистой или спазм бронхов, что обернется проблемами с дыханием. Более того, пишут "Известия", при респираторных заболеваниях подобная процедура и вовсе противопоказана, поскольку может привести к общему ухудшению состояния и развитию осложнений.
Татаркина отметила, ингаляции горячим паром опасны резким повышением давления, поэтому они противопоказаны при наличии регулярно повторяющихся кровотечений из носа, сердечно-сосудистых заболеваний, перенесенного инсульта или инфаркта.
Кроме того, уточнила врач, в данном продукте могут содержаться нитраты и вещества, ускоряющие рост растений, которые при варке попадают в воду.
"Помимо этого, картофель может впитывать в себя вредные вещества, накапливающиеся в почве, в том числе и тяжелые металлы. В частности, кадмий. А кадмий, как известно, самый канцерогенный элемент, способный накапливаться в организме". Ольга Татаркина
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