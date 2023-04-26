Врач объяснила опасность популярного народного метода лечения кашля и насморка

Педиатр Ольга Татаркина заявила о том, что ингаляции паром вареного картофеля могут привести к ожогу слизистых, дыхательных путей и кожи, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, народный метод также может спровоцировать отек слизистой или спазм бронхов, что обернется проблемами с дыханием. Более того, пишут "Известия", при респираторных заболеваниях подобная процедура и вовсе противопоказана, поскольку может привести к общему ухудшению состояния и развитию осложнений.

Татаркина отметила, ингаляции горячим паром опасны резким повышением давления, поэтому они противопоказаны при наличии регулярно повторяющихся кровотечений из носа, сердечно-сосудистых заболеваний, перенесенного инсульта или инфаркта.

Кроме того, уточнила врач, в данном продукте могут содержаться нитраты и вещества, ускоряющие рост растений, которые при варке попадают в воду.

"Помимо этого, картофель может впитывать в себя вредные вещества, накапливающиеся в почве, в том числе и тяжелые металлы. В частности, кадмий. А кадмий, как известно, самый канцерогенный элемент, способный накапливаться в организме". Ольга Татаркина

Ранее стилист назвал модные платья для весны и лета.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

