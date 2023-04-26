Неблагоприятные метеоусловия в среду ожидаются в Астане и Алматы
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Синоптики сообщили, что 26 апреля в Алматы и ночью 26 апреля в Астане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает Zakon.kz
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) - сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:
- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
- детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе;
- занятия физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее сообщали, что в девяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.
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