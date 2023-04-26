Неблагоприятные метеоусловия в среду ожидаются в Астане и Алматы

Фото: pixabay

Синоптики сообщили, что 26 апреля в Алматы и ночью 26 апреля в Астане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) - сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе;

занятия физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах. Ранее сообщали, что в девяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Читайте также Первую куклу Барби с синдромом Дауна выпустили в Америке Крупнейший музей-заповедник под открытым небом появится близ Астаны

Следите за новостями zakon.kz в: