В Шымкенте родился ребенок весом больше 6 килограммов

Мальчик - богатырь весом в 6 кг 50 гр и ростом 63 см появился на свет в в городском перинатальном центре Шымкента, сообщает Zakon.kz

Как пишет OTYRAR роженицу прооперировали методом кесарева сечения.

По данным врачей, это ее второй ребенок. Операция прошла успешно: богатырь и ее мама чувствуют себя хорошо. В акушерской практике детей, родившихся с весом в 4-5 килограммов, принято называть рекордсменами.



