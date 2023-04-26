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В Шымкенте родился ребенок весом больше 6 килограммов

В Шымкенте родился ребенок весом больше 6 килограммов Фото: otyrar.kz
Мальчик - богатырь весом в 6 кг 50 гр и ростом 63 см появился на свет в в городском перинатальном центре Шымкента, сообщает Zakon.kz

Как пишет OTYRAR роженицу прооперировали методом кесарева сечения.

По данным врачей, это ее второй ребенок. Операция прошла успешно: богатырь и ее мама чувствуют себя хорошо. В акушерской практике детей, родившихся с весом в 4-5 килограммов, принято называть рекордсменами.


"В нашем перинатальном центре ежедневно появляются на свет больше 30 детей. 3 февраля этого года к нам поступила роженица на 39 неделе беременности. Во время осмотра мы выявили, что у нее очень большой плод. Тогда мы собрали консилиум и мы решили, что роженице нужно рожать путем кесарево сечения. Операция прошла успешно. Потом мать и ребенок 5 дней находились у нас под присмотром и после выписалась".акушер-гинеколог Данияр Жаркынов

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