В Шымкенте родился ребенок весом больше 6 килограммов
Фото: otyrar.kz
Мальчик - богатырь весом в 6 кг 50 гр и ростом 63 см появился на свет в в городском перинатальном центре Шымкента, сообщает Zakon.kz
Как пишет OTYRAR роженицу прооперировали методом кесарева сечения.
По данным врачей, это ее второй ребенок. Операция прошла успешно: богатырь и ее мама чувствуют себя хорошо. В акушерской практике детей, родившихся с весом в 4-5 килограммов, принято называть рекордсменами.
"В нашем перинатальном центре ежедневно появляются на свет больше 30 детей. 3 февраля этого года к нам поступила роженица на 39 неделе беременности. Во время осмотра мы выявили, что у нее очень большой плод. Тогда мы собрали консилиум и мы решили, что роженице нужно рожать путем кесарево сечения. Операция прошла успешно. Потом мать и ребенок 5 дней находились у нас под присмотром и после выписалась".акушер-гинеколог Данияр Жаркынов
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ