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В трёх районах Костанайской области выявили инфекцию у скота

В трёх районах Костанайской области выявили инфекцию у скота Фото: pixabay
У четырёхсот голов крупного рогатого скота в Костанайской области медики диагностировали бруцеллёз. Сейчас в трех районах дезинфицируют места содержания животных и делают контрольные исследования, сообщает Zakon.kz

По информации "Хабар 24", на бруцеллёз сейчас кроме коров проверяют лошадей, мелкий рогатый скот и переносчиков. Всех животных, которые дали положительную реакцию на бруцеллёз, отправляют на санитарный убой. Ограничения на фермах и в населённых пунктах оставят до полного оздоровления поголовья.

"Запрещён вывоз, ввоз животных, продукции, сырья, животного происхождения. Касательно молока, оно должно вывозиться только после пастеризации, только после двукратного отрицательного результата на бруцеллёз будут сняты ограничительные мероприятия. На сегодняшний день оздоровительные мероприятия продолжаются".заместитель руководителя Управления ветеринарии Айнагуль Кушубенова

Ранее мы писали, в августе прошлого года наблюдалась вспышка бруцеллёза в Павлодарской области. Рост заболеваемости отмечается в Павлодаре, Экибастузе, Актогайском, Иртышском, Майском, Успенском и районе Аккулы. Тогда 26 человек заразились бруцеллезом от животных.

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