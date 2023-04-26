Казахстанские банки не получали уведомлений о вторичных санкциях

По словам председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой, никаких уведомлений казахстанским банкам о риске наложения вторичных санкций не было, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах Мажилиса она заверила, что все финансовые организации Казахстана очень внимательно и значительно усилили комплаенс-процедуры для соблюдения санкций, которые были введены американскими, европейскими и регуляторами Великобритании.

"Усилены комплаенс-службы, и все ограничения, которые накладываются, в частности, на использование иностранной валюты в расчетах, работа с санкционными лицами, включенными в различные списки, полностью эти требования соблюдаются. Сейчас больше вопрос стоит о том, что при проведении каких-то торговых операций важно, чтобы банковская система не использовалась для обхода санкций. Это тоже очень важно. Соответствующие комплаенс-процедуры также предусмотрены банками второго уровня". Мадина Абылкасымова

Для регулирования этого вопроса утверждены детальные требования и регулирование по каждому сектору финансового рынка в соответствии с требованиями FATF – отдельные постановления и регулирования по банковскому сектору, страховому рынку, рынку ценных бумаг и микрофинансовому сектору. Мадина Абылкасымова напомнила, что в прошлом году началась взаимная оценка Евразийской группы.

"Она проводит оценку на соответствие законодательства Казахстана и практики применения о соблюдении всех рекомендаций FATF, то есть по борьбе с отмыванием денег, противодействия терроризму. В рамках данных постановлений в обязательном порядке предусмотрены соответствующие процедуры. Никаких уведомлений (со стороны регуляторов. – Прим. ред.) нет, мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы избежать риска наложения вторичных санкций на финансовый сектор Казахстана. Это крайне важно, и мы полностью соблюдаем требования, которые выставляют регуляторы, а также требования, которые выставляют соответствующие внешние банки-корреспонденты для наших отечественных банков". Мадина Абылкасымова

Помощник министра финансов США Элизабет Розенберг 25 апреля на пресс-конференции в Астане заявила, что для Казахстана растет риск вторичных санкций. По словам Элизабет Розенберг, Казахстану следует серьезно относиться к тому факту, что Россия пытается уклониться от санкций и использует в этом плане Казахстан.