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Законодательство РК

В Казахстане запустили пилотный проект по выдаче разрешений на проезд по дорогам Китая

В Казахстане запустили пилотный проект по выдачей разрешений на проезд в Китай Фото: gov.kz
Совместным приказом МИИР РК, МФ РК и МЦРИАП от 18 апреля 2023 года запустят пилотный проект по оказанию госуслуги "Выдача разрешения на проезд по территории иностранного государства перевозчикам РК в соответствии с международными договорами, ратифицированными РК, сообщает Zakon.kz.

Цель проекта – повышение результативности и эффективности процессов выдачи иностранных разрешений Китая вида "С" отечественным перевозчикам посредством использования автоматизированной системы электронной очереди. 

Проект будет реализован с 25 апреля 2023 года до 15 марта 2024 года. Участие казахстанских перевозчиков в пилотном проекте является добровольным.

Пилотный проект по выдаче иностранных разрешений реализуется на следующих пунктах пропуска на таможенной границе Казахстана с Китаем:

  • Достык-авто (область Жетісу);
  • Нур Жолы (область Жетісу);
  • Кольжат (Алматинская область);
  • Бахты (область Абай);
  • Майкапчагай (Восточно-Казахстанская область).

Приказом также утверждены правила реализации пилотного проекта.

Так, государственная услуга оказывается в три этапа:

  1. направление системой уведомления для оплаты суммы сбора за выезд с территории Казахстана отечественных автотранспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении;
  2. формирование системой дополнения к иностранному бланку разрешения;
  3. распечатывание дополнения к иностранному бланку разрешения, заполнение бланка иностранного разрешения и выдача указанных документов заявителю.

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления на портал.

Формирование в системе для заявителя дополнения к иностранному бланку разрешения осуществляется при:

  • наличии удостоверения допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов с/без применения разрешительной системы;
  • наличии карточки допуска на автотранспортное средство с/без применения разрешительной системы;
  • наличии регистрации заявителя в системе и бронирования времени въезда транспортного средства в пункте пропуска при выезде из РК (бронь);
  • наличии правоудостоверяющих документов на автотранспорт;
  • отсутствии фактов использования отечественным перевозчиком иностранных разрешений на автотранспортные средства, не указанные в карточке допуска данного перевозчика, а также отсутствии фактов передачи отечественным перевозчиком бланков иностранных разрешений другому отечественному перевозчику в течение последних шести месяцев.

При этом система не учитывает карточки допуска автотранспортных средств, не прошедших обязательный технический осмотр, а также у которых просрочен срок прохождения периодической поверки тахографа.

В рамках пилотного проекта допускается выдача китайских разрешений вида "С" отечественным перевозчикам, имеющим удостоверения допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов без применения иностранных разрешений, а также карточек допуска на автотранспортное средство без применения иностранных разрешений.

По результатам рассмотрения представленных документов и проверки заявления через информационные системы через портал в течение двух рабочих дней направляется в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя, уведомление для оплаты суммы сбора либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.

Сумма сбора за выезд с территории РК автотранспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении оплачивается через систему. Она уплачивается в республиканский бюджет  и составляет однократный месячный расчетный показатель, действующий на день оплаты сбора.

В выдаче иностранного разрешения отказывается в случаях:

  • установления недостоверности документов, представленных заявителем или данных (сведений), содержащихся в них;
  • несоответствия представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги;
  • отсутствия бланков иностранных разрешений у услугодателя;
  • в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получение определенной госуслуги;
  • отсутствия согласия заявителя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания госуслуги.

В день оплаты суммы сбора в системе автоматически формируется дополнение к иностранному бланку разрешения.

В день фактического пересечения границы заявитель обращается к работнику услугодателя для получения иностранного бланка разрешения с указанием номера заявления.

Работник распечатывает из системы дополнение к иностранному бланку разрешения, заполняет бланк и выдает документы заявителю. При этом номера иностранных бланков разрешений распределяются системой в порядке очередности обращения и проставляются автоматически в дополнении к иностранному бланку разрешения.

Выдача иностранного бланка разрешения осуществляется непосредственно при заезде транспортного средства на территорию пункта пропуска с целью выезда из страны.

Если разрешение было получено, но автомобиль не выехал из Казахстана в Китай, то бланк разрешения подлежит возврату с изменением статуса в системе.

Бланк разрешения считается погашенным (использованным) в случае выезда автотранспорта из республики. Повторное использование указанного бланка не допускается.

Исправления в иностранных разрешениях на бланке не допускаются.


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