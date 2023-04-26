В Казахстане запустили пилотный проект по выдаче разрешений на проезд по дорогам Китая
Цель проекта – повышение результативности и эффективности процессов выдачи иностранных разрешений Китая вида "С" отечественным перевозчикам посредством использования автоматизированной системы электронной очереди.
Проект будет реализован с 25 апреля 2023 года до 15 марта 2024 года. Участие казахстанских перевозчиков в пилотном проекте является добровольным.
Пилотный проект по выдаче иностранных разрешений реализуется на следующих пунктах пропуска на таможенной границе Казахстана с Китаем:
- Достык-авто (область Жетісу);
- Нур Жолы (область Жетісу);
- Кольжат (Алматинская область);
- Бахты (область Абай);
- Майкапчагай (Восточно-Казахстанская область).
Приказом также утверждены правила реализации пилотного проекта.
Так, государственная услуга оказывается в три этапа:
- направление системой уведомления для оплаты суммы сбора за выезд с территории Казахстана отечественных автотранспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении;
- формирование системой дополнения к иностранному бланку разрешения;
- распечатывание дополнения к иностранному бланку разрешения, заполнение бланка иностранного разрешения и выдача указанных документов заявителю.
Регистрация заявления осуществляется в день его поступления на портал.
Формирование в системе для заявителя дополнения к иностранному бланку разрешения осуществляется при:
- наличии удостоверения допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов с/без применения разрешительной системы;
- наличии карточки допуска на автотранспортное средство с/без применения разрешительной системы;
- наличии регистрации заявителя в системе и бронирования времени въезда транспортного средства в пункте пропуска при выезде из РК (бронь);
- наличии правоудостоверяющих документов на автотранспорт;
- отсутствии фактов использования отечественным перевозчиком иностранных разрешений на автотранспортные средства, не указанные в карточке допуска данного перевозчика, а также отсутствии фактов передачи отечественным перевозчиком бланков иностранных разрешений другому отечественному перевозчику в течение последних шести месяцев.
При этом система не учитывает карточки допуска автотранспортных средств, не прошедших обязательный технический осмотр, а также у которых просрочен срок прохождения периодической поверки тахографа.
В рамках пилотного проекта допускается выдача китайских разрешений вида "С" отечественным перевозчикам, имеющим удостоверения допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов без применения иностранных разрешений, а также карточек допуска на автотранспортное средство без применения иностранных разрешений.
По результатам рассмотрения представленных документов и проверки заявления через информационные системы через портал в течение двух рабочих дней направляется в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя, уведомление для оплаты суммы сбора либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.
Сумма сбора за выезд с территории РК автотранспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении оплачивается через систему. Она уплачивается в республиканский бюджет и составляет однократный месячный расчетный показатель, действующий на день оплаты сбора.
В выдаче иностранного разрешения отказывается в случаях:
- установления недостоверности документов, представленных заявителем или данных (сведений), содержащихся в них;
- несоответствия представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги;
- отсутствия бланков иностранных разрешений у услугодателя;
- в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получение определенной госуслуги;
- отсутствия согласия заявителя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания госуслуги.
В день оплаты суммы сбора в системе автоматически формируется дополнение к иностранному бланку разрешения.
В день фактического пересечения границы заявитель обращается к работнику услугодателя для получения иностранного бланка разрешения с указанием номера заявления.
Работник распечатывает из системы дополнение к иностранному бланку разрешения, заполняет бланк и выдает документы заявителю. При этом номера иностранных бланков разрешений распределяются системой в порядке очередности обращения и проставляются автоматически в дополнении к иностранному бланку разрешения.
Выдача иностранного бланка разрешения осуществляется непосредственно при заезде транспортного средства на территорию пункта пропуска с целью выезда из страны.
Если разрешение было получено, но автомобиль не выехал из Казахстана в Китай, то бланк разрешения подлежит возврату с изменением статуса в системе.
Бланк разрешения считается погашенным (использованным) в случае выезда автотранспорта из республики. Повторное использование указанного бланка не допускается.
Исправления в иностранных разрешениях на бланке не допускаются.