В Казахстане улучшат защиту прав людей с ограниченными возможностями

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 26 апреля ратифицировали Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Документ представила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова. Она отметила, что Факультативный протокол является дополнительным соглашением к Конвенции ООН о правах инвалидов, которую Казахстан ратифицировал 20 февраля 2015 года.

В заключении профильного комитета палаты сказано, что основные положения протокола направлены на обеспечение участия лиц с инвалидностью в гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни общества (социальную интеграцию), ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности.

Протокол также устанавливает механизмы рассмотрения индивидуальных жалоб в случаях нарушения прав, закрепленных в конвенции, что обеспечит гражданам Республики Казахстан право на международную защиту своих экономических, социальных и культурных интересов.

"Ратифицируемый протокол не содержит норм, ограничивающих права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией и законами Республики Казахстан. Присоединение Республики Казахстан к протоколу будет способствовать повышению уровня защиты прав лиц с инвалидностью и реализации принципа инклюзивности", – сказано в заключении профильного комитета Мажилиса.

Ранее депутаты Мажилиса ратифицировали соглашение, создающее условия для трансграничного обмена сведениями кредитных историй в рамках Евразийского экономического союза, а также Соглашение об учреждении Института Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества.