Скелет человека в мешке обнаружен в Экибастузе

Фото: polisia.kz

В Экибастузе 24 апреля в талых водах, при въезде на старое кладбище, в полиэтиленовом мешке обнаружен скелетированный труп человека, сообщает Zakon.kz.

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