Сейсмологи сообщили о землетрясении в Китае
Фото: pixabay
Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК зафиксировано землетрясение 26 апреля в 13:53 по алматинскому времени, сообщение Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 550 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая.
- Энергетический класс землетрясения 10.1.
- Магнитуда MPV 4.2.
- Координаты эпицентра 41.90° с.ш. 83.36° в.д.
- Глубина 10 км.
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
25 апреля на западе Казахстана зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7. Землетрясение ощущалось в Мангистауской области в п. Кызан, п. Тушыкудык 2-3 балла.
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