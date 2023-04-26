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Сейсмологи сообщили о землетрясении в Китае

землетрясение, сейсмологи Фото: pixabay
Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК зафиксировано землетрясение 26 апреля в 13:53 по алматинскому времени, сообщение Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 550 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая.

  • Энергетический класс землетрясения 10.1.
  • Магнитуда MPV 4.2.
  • Координаты эпицентра 41.90° с.ш. 83.36° в.д.
  • Глубина 10 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

25 апреля на западе Казахстана зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7. Землетрясение ощущалось в Мангистауской области в п. Кызан, п. Тушыкудык 2-3 балла.

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