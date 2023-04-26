Сейсмологи сообщили о землетрясении в Китае

Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК зафиксировано землетрясение 26 апреля в 13:53 по алматинскому времени, сообщение Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 550 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.1.

Магнитуда MPV 4.2.

Координаты эпицентра 41.90° с.ш. 83.36° в.д.

Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

25 апреля на западе Казахстана зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7. Землетрясение ощущалось в Мангистауской области в п. Кызан, п. Тушыкудык 2-3 балла.