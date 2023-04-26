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Курс доллара снизился на торгах 26 апреля

курсы валют, деньги Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 453,93 тенге, опустившись на 0,95 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 65,56 тенге (-0,36) в 12:00 по времени Алматы.

Курс евро установлен Нацбанком – 501,86 тенге, рубля – 5,59 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 452-455 тенге, евро – по 498-503 тенге, российские рубли – по 5,4-5,6 тенге.

26 апреля нефть дорожает. Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,56%, до 81,05 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 0,67%, до 77,59 доллара.

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Ирина Лукичева
Нацбанк РК KASE
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