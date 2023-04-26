В семи городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия

Астанчан, алматинцев и жителей пяти городов Казахстана синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях, сообщает Zakon.kz.

В РГП "Казгидромет" уточнили, что неблагоприятные метеорологические условия ожидаются сутки 27 апреля 2023 года в Темиртау, Караганде, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Алматы, ночью 27 апреля – в Астане.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

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Ранее сообщалось, что неблагоприятные метеорологические условия ожидаются 25 апреля 2023 года в Алматы и Астане.