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В России одобрили пожизненное заключение за госизмену

госизмена в РФ Фото: pixabay
Совет Федерации РФ одобрил поправки о введении пожизненного лишения свободы за госизмену. Согласно действующей редакции УК РФ, максимальное наказание — лишение свободы на срок до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей, сообщает Zakon.kz.

Максимальное наказание по ст. 205 УК (террористический акт) вырастет с 15 до 20 лет тюрьмы; по ст. 361 УК (акт международного терроризма) будет грозить от 12 лет до пожизненного лишения свободы; по 205.4 УК (организация террористического сообщества и участие в нем) – от 10 до 15 лет тюрьмы, сообщает РБК.

Минимальная ответственность за вербовку или вовлечение в терроризм вырастет с пяти до семи лет лишения свободы, за содействие террористической деятельности – с десяти до 12 лет.

Государственная измена будет караться лишением свободы вплоть до пожизненного. Наказание в виде пожизненного заключения смогут назначать за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи государству в деятельности, направленной против России. 

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