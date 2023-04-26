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На западе Казахстана ожидаются дожди

На западе Казахстана ожидаются дожди Фото: pexels
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 27 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе республики пройдут дожди.

По стране ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе – с пыльной бурей, в Мангистауской области – туман.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +24+26°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +22+24°С .

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13, порывы 15-20, днем временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +27+29°С.

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