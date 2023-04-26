В рамках инвестфорума в Жамбылской области состоялось совещание по вопросам развития сельского хозяйства

В рамках сельскохозяйственного направления международного экономического инвестиционного форума гости посетили ряд сельскохозяйственных объектов и приняли участие в семинаре-совещании, где обсудили перспективы развития отрасли, сообщает Zakon.kz.

Делегация во главе с вице-министром сельского хозяйства РК Абилхайыром Тамабеком, заместителем акима Жамбылской области Канатбеком Мадибеком посетила тепличный комплекс ТОО "GreenwiII" в Кордайском районе, ознакомилась с технологией дождевального орошения ТОО "Мыхан Орда" в Меркенском районе, работой на клубничных полях товарищества "Жеміс-жидек" и цеха по производству продукции "Тау кымыз" фермерского хозяйства "Ар-Ас".





Фото: акимат Жамбылской области





Тепличный комплекс товарищества "GreenwiII" в Кордайском районе запущен в 2015 году по южнокорейской технологии. Общая стоимость проекта составляет 2 313,7 млн тенге. В теплице площадью 4 гектара на гидропонике выращивают помидоры и огурцы – до 700-800 тонн с гектара, а также салат, собирая по 60 тонн продукции в год. Здесь на постоянной основе работают 40 человек.

В фермерском хозяйстве "Мыхан Орда" на 792 га пашни внедряется технология кругового дождевания. Общая стоимость проекта, который реализуется за счет собственных средств агроформирования, составляет 228,4 млн тенге. Сахарная свекла была посеяна на 400 га, на 392 га – люцерна. На полях установлено 19 дождевальных агрегатов турецкой компании "Atlantis". Ниязалы Бейсенбаев, представитель компании Atlantis в Казахстане, рассказал об эффективности дождевального орошения и способах приобретения устройства.





Фото: акимат Жамбылской области





Также товарищество "Жеміс – жидек" в нынешнем году на 10 гектарах посадило клубнику сорта "Альбион". Общая стоимость проекта, который реализуется при инженерном сопровождении польской компании "Arno Group", составляет 90 миллионов тенге. В товариществе, которое планирует выращивать до 200 тонн продукции в год, создано 50 рабочих мест. Собранный урожая товарищество планирует перерабатывать в клубничное варенье без сахара, фруктово-ягодную кашу и сок для детей. Глава товарищества Батыржан Кожабай рассказал о сотрудничестве с польской компанией и поделился планами на будущее. Он отметил, что до 2026 года планирует расширить производство и создать до 500 новых рабочих мест.

С 1998 года крестьянское хозяйство "Ар-Ас" разводит породистых кобылиц и выпускает кумыс под брендом "Тау кымызы". В прошлом году было произведено 125 тонн этого напитка. В хозяйстве содержатся 400 кобылиц, из которых 200 – дойные. Постоянной работой обеспечены 30 человек.





Фото: акимат Жамбылской области





В рамках форума на поле крестьянского хозяйства "Мыхан Орда" состоялся семинар-совещание по вопросам развития сельского хозяйства.

В мероприятии приняли участие представители Таласской области и Министерства сельского хозяйства Республики Кыргызстан, а также крупных компаний, хозяйственники, специалисты научно-исследовательских институтов Китая, Южной Кореи, Турции.

На семинаре отмечалось, что одной из основных отраслей экономики Жамбылского региона является сельское хозяйство, в связи с чем в области реализуются совместные проекты с рядом иностранных компаний. Также подробно было рассказано о работах, проводимых в сфере сельского хозяйства, и о государственной поддержке, оказываемой аграриям.





Фото: акимат Жамбылской области





Свои вопросы и предложения фермеры и инвесторы направили представителям отраслевых министерств и местных органов власти.