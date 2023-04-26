В Байзакском районе Жамбылской области запущен комбикормовый завод

В рамках форума "Zhambyl Economic and Investment Forum – 2023" в Байзакском районе состоялся запуск завода по производству комбикормов АО "Алель Агро", сообщает Zakon.kz.

Общая стоимость проекта – 4,4 миллиарда тенге. Завод, запущенный с целью увеличения и обеспечения ценовой доступности продукции птицефабрики, способен производить 96 000 тонн кормов в год.



В торжественной церемонии открытия приняли участие аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, вице-министр сельского хозяйства РК Абилхайыр Тамабек, губернатор Таласской области Кыргызской Республики Нурлан Дарынов, генеральный директор акционерного общества "Алель Агро" Ерик Ахметбекулы и ветеран сельскохозяйственной отрасли Амангелды Карентаев.





Фото: УВП акимата Жамбылской области





"В настоящее время в сфере сельского хозяйства области реализуются совместные с некоторыми зарубежными компаниями проекты. В регионе наряду с полеводством и животноводством есть большие возможности развивать птицеводство. Поэтому значение открываемого сегодня завода велико. Например, в области в 2019-2021 годах четыре крупные птицефермы произвели 15,4 тысячи тонн мяса птицы. А в 2022 году открылась птицефабрика акционерного общества "Алель Агро". Работа в этом направлении будет продолжена, в связи с чем намечено открытие предприятий. К 2026 году планируется увеличить производство мяса птицы до 70 тысяч тонн. Ожидается, что таким образом будет решена проблема самообеспечения региона мясом птицы. Не ошибемся, если скажем, что открываемый сегодня на птицефабрике акционерного общества "Алель Агро" завод по производству около 100 тысяч тонн кормов в год имеет большие перспективы", – сказал Нуржан Нуржигитов и подчеркнул, что развитие птицеводства даст значительный толчок укреплению социально-экономического положения области.





Фото: УВП акимата Жамбылской области





Завод, выйдя на полную мощность, полностью обеспечит внутренний рынок.



Вице-министр сельского хозяйства РК Абилхайыр Тамабек обратил внимание на то, что в рамках инвестиционного форума зарубежные гости и специалисты из каждого региона страны знакомятся с масштабной работой, проводимой в области, и обмениваются опытом. Он подчеркнул важность перехода к глубокой переработке сырья и сообщил, что на производство комбикормов государством предусмотрено 25 процентов субсидий. В этом направлении будут рассматриваться и другие меры поддержки.





Фото: УВП акимата Жамбылской области





Губернатор Таласской области Кыргызской Республики Нурлан Дарынов, генеральный директор акционерного общества "Алель Агро" Ерик Ахметбекулы и ветеран сельскохозяйственной отрасли Амангелды Карентаев, акцентировав внимание на выгодных сторонах форума, пожелали успешной работы новому заводу.





Фото: УВП акимата Жамбылской области



