Депутат раскритиковал данные Национального бюро статистики
Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев критически отнесся к официальным данным, предоставляемым бюро Нацстатистики, сообщает Zakon.kz.
Он утверждает, что ведомство публикует ложные данные, - передает корреспондент Almaty.tv.
Особо мажилисмена возмутила официальная средняя зарплата казахстанцев и уровень безработицы, которые не сильно отличаются от европейских стран. Не верит он и в правдивость данных об инфляции. Официальный рост которой составил 21 %.
"На данный момент главной проблемой казахстанцев является рост цен на продукты. Дороговизна влияет на простых людей. Однако Национальное бюро статистики сообщает, что цена 10 яиц составляет 490 тенге, литр кефира – 390 тенге, лук – 182 тенге, а цена огурцов и помидоров – 1000 тенге", - сказал депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсенбаев.
Ранее корреспонденты Zakon.kz изучили ситуацию с ценами на продукты в Казахстане.
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