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Депутат раскритиковал данные Национального бюро статистики

Депутат раскритиковал данные Национального бюро статистики Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев критически отнесся к официальным данным, предоставляемым бюро Нацстатистики, сообщает Zakon.kz.

Он утверждает, что ведомство публикует ложные данные, - передает корреспондент Almaty.tv.

Особо мажилисмена возмутила официальная средняя зарплата казахстанцев и уровень безработицы, которые не сильно отличаются от европейских стран. Не верит он и в правдивость данных об инфляции. Официальный рост которой составил 21 %.


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"На данный момент главной проблемой казахстанцев является рост цен на продукты. Дороговизна влияет на простых людей. Однако Национальное бюро статистики сообщает, что цена 10 яиц составляет 490 тенге, литр кефира – 390 тенге, лук – 182 тенге, а цена огурцов и помидоров – 1000 тенге", - сказал депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсенбаев.

Ранее корреспонденты Zakon.kz изучили ситуацию с ценами на продукты в Казахстане.

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Бюро национальной статистики Мажилис Парламента РК Казахстан
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