Главное к утру: легализация автоконструктов, продолжается вывоз казахстанцев из Судана, мотивы убийства юриста

В Казахстане примерно в середине мая начнется легализация автоконструкторов. Об этом заявили в МВД. В МИДе рассказали, как проходит эвакуация казахстанцев из Судана. А в полиции Караганды сообщили о мотивах громкого убийства юриста Ирины Эм. Об этом и о многом другом в подборке Zakon.kz.

Легализация

По словам председателя Комитета административной полиции МВД РК Кайсара Султанбаева, проект постановления уже внесен на рассмотрение в правительство и ожидается его подписание на следующей неделе. После подписания постановления правительства оно будет введено в действие по истечении 10 календарных дней со дня его официального опубликования, и затем легализация автоконструкторов официально стартует.

А в рамках легализации иностранных авто, ввезенных в страну до 1 сентября прошлого года, прошли предварительную онлайн проверку и одобрены к легализации около 200 тыс. автомобилей, из них уже легализовано свыше 100 тыс. единиц автотранспорта.

Казахстан и Иран

В рамках официального визита в Исламскую Республику Иран премьер-министр РК Алихан Смаилов провел переговоры с первым вице-президентом ИРИ Мохаммадом Мохбером. На встрече было заявлено, что Казахстан готов нарастить экспорт в Иран на $250 млн.

Эвакуация из Судана

Ситуация в Судане продолжает оставаться весьма напряженной. Поэтому с начала боевых действий в этой стране, по информации МИД РК, посольство РК в Эфиопии приступило к проработке вопроса по эвакуации казахстанских граждан из зоны боевых действий. Сейчас работа по вывозу наших всеми возможными путями, в том числе через территорию Эфиопии и Королевства Саудовской Аравии, продолжается.

На сегодня из зоны конфликта эвакуирован ряд граждан Казахстана. Посольство поддерживает тесную связь с загранучреждениями РК в Египте и Саудовской Аравии для скоординированного и безопасного вывоза людей.

А Центральный депозитарий Казахстана сообщил, что принудительно разделит счета россиян и белорусов. В сообщении ведомства говорится, что процесс сегрегации активов российских депонентов Центрального депозитария был начат Центральным депозитарием в 2022 году по требованию международных депозитариев Euroclear и Clearstream. Данный процесс связан с соблюдением санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь.

Происшествия

В полиции Караганды сообщили о мотивах громкого убийства юриста "АрселорМиттал Темиртау" Ирины Эм. Как выяснилось, убить ее могли из ревности. В полиции подтвердили, что преступление никак не связано с профессиональной деятельностью юриста. С Ириной Эм, по версии следствия, расправились соседи – супруги жили с ней прямо через стенку.

Там же в Караганде спецназ обезвредил мужчину, взявшего в заложники сожительницу и двухлетнюю дочь. Как выяснилось, сотрудники ДЧС взломали входную дверь, после чего бойцы спецподразделения "Арлан" проникли в квартиру и задержали подозреваемого. Предположительно он находился в состоянии наркотического опьянения. Потерпевшие – женщина и ребенок – не пострадали и помещены в кризисный центр, где им оказывается психологическая помощь.

Подростка из Казахстана заподозрили в изнасиловании 45-летней женщины в Санкт-Петербурге. 14-летний гражданин Казахстана вломился в квартиру жительницы одного из домов на Ярославском проспекте и надругался над ней. Спустя пять дней он вновь вернулся и стал ломиться в дверь, однако женщина позвонила в полицию. Парня задержали и возбудили в отношении него дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Несовершеннолетнего опросили и отпустили домой.

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