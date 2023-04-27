В замке Галкина и Пугачевой планируют разместить "самый большой в Европе" крематорий
Шоумен также раскрыл детали сделки по покупке замка. По его словам, в здании планируют разместить "самый большой в Европе" крематорий.
"Переговоры шли тяжело. Аллу Борисовну смущал вопрос принадлежности замка к ритуальному бизнесу. Что мы из него хотим сделать? Самый крупный крематорий в России, в Европе – точно, во всем мире".Стас Барецкий
Он добавил, что "будут определенные зоны, какие-то магазины ритуальные, склады".
"Мне это место нравится, вообще замок хороший. Если нужна точная сумма, то 450 миллионов, плюс-минус", – продолжил Барецкий в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".
В заключении он отметил, что, вероятнее всего, Пугачева и Галкин нуждались в деньгах, так как торопились с заключением сделки, детали которой обсуждались в Израиле и Прибалтике.
1 октября 2022 года сообщалось, что Алла Пугачева выставила на продажу замок в деревне Грязь за 1 млрд рублей. 6 мая стало известно, что Примадонна нашла покупателя.