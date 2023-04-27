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В замке Галкина и Пугачевой планируют разместить "самый большой в Европе" крематорий

В замке Галкина и Пугачевой планируют разместить "самый большой в Европе" крематорий Фото: pixabay
Российский шоумен Стас Барецкий заявил, что приобрел замок певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина в Подмосковье за 450 миллионов рублей (более 2,5 млрд тенге), сообщает Zakon.kz.

Шоумен также раскрыл детали сделки по покупке замка. По его словам, в здании планируют разместить "самый большой в Европе" крематорий.

"Переговоры шли тяжело. Аллу Борисовну смущал вопрос принадлежности замка к ритуальному бизнесу. Что мы из него хотим сделать? Самый крупный крематорий в России, в Европе – точно, во всем мире".Стас Барецкий

Он добавил, что "будут определенные зоны, какие-то магазины ритуальные, склады".

"Мне это место нравится, вообще замок хороший. Если нужна точная сумма, то 450 миллионов, плюс-минус", – продолжил Барецкий в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".

В заключении он отметил, что, вероятнее всего, Пугачева и Галкин нуждались в деньгах, так как торопились с заключением сделки, детали которой обсуждались в Израиле и Прибалтике.

1 октября 2022 года сообщалось, что Алла Пугачева выставила на продажу замок в деревне Грязь за 1 млрд рублей. 6 мая стало известно, что Примадонна нашла покупателя.

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