Как в Караганде улучшают качество тепла
Аким области Ермаганбет Булекпаев во время рабочего объезда областного центра проверил, что делается для улучшения теплоснабжения.
Фото: gov.kz
Первой точкой стал участок тепломагистрали возле ТЭЦ-3.
"В течение отопительного сезона здесь было несколько дефектов, которые влияли на качество теплоснабжения потребителей. Приняли решение полностью реконструировать теплотрассу протяженностью 2,4 км. В этом году из бюджета выделили средства на первый участок. Проект поэтапный. Будет увеличен диаметр трубы, чтобы больше шло тепла". Рустем Кожакапанов, замруководителя отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды
По его словам, сейчас идет конкурс по выбору подрядчика. После этого сразу же приступят к работам.
Также поэтапно в Караганде ведется реконструкция тепломагистрали М10. Это даст качественное и бесперебойное тепло потребителям Юго-Востока и обеспечит резерв для подключения новостроек.
Кроме того, модернизируют теплосети Пришахтинска.
Фото: gov.kz
Ермаганбету Булекпаеву также доложили о ходе строительства третьего тепловывода протяженностью 22 километра. На сегодня в две нитки уложено порядка 14 км труб, возведены каркасы четырех насосных станций.
По словам главного инженера ТОО "НС Система" Сергея Фрика, работы идут по графику, задействовано шесть сварочных бригад и 52 единицы спецтехники.
На этот год запланировано завершение строительства насосных станций и соединяющих их между собой трубопроводов.
Фото: gov.kz
Продолжат укладку труб.
"Это очень важный проект. Необходимо обеспечить задел на будущее, чтобы подключать к теплу новостройки. Главное – качество работ, поэтому контроль постоянный", – подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.
В городе также утепляют магистральные трубы, используя антивандальный материал местного производства. Это уже снизило потери тепла. Акиму области сообщили, что в этом году запланированные 76,2 км полностью завершат.
Глава региона поручил следом заняться утеплением внутриквартальных сетей.