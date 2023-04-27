В Анкаре опровергли сообщения об инфаркте у Эрдогана

В ряде СМИ прошла информация о том, что Реджеп Тайип Эрдоган перенес инфаркт. Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун опроверг информацию о проблемах со здоровьем у президента, сообщает Zakon.kz.

Фахреттин Алтун отметил, что Эрдоган примет участие в церемонии открытия АЭС "Аккую" в онлайн-формате, которая состоится 27 апреля.

"Мы категорически отвергаем подобные необоснованные заявления относительно здоровья президента Эрдогана". Фахреттин Алтун

Менее чем за три недели до выборов в Турции Эрдоган отменил ряд мероприятий в рамках предвыборной кампании. Тогда он сообщил, что будет отдыхать дома по совету врачей. Вместно него в мероприятиях участвовал вице-президент Фуат Октай.

Вечером 25 апреля Эрдогану стало плохо во время интервью местному телеканалу, которое транслировалось в прямом эфире. Трансляцию прервали, а после ее возобновления президент извинился перед зрителями, объяснив произошедшее "желудочным гриппом" и большой нагрузкой из-за предвыборной кампании.

Позже ряд СМИ сообщили, что у Эрдогана якобы случился инфаркт миокарда и он был госпитализирован.



14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. Конкуренцию 69-летнему Эрдогану, который намерен переизбраться на очередной срок, составляет 74-летний Кемаль Кылычдароглу – единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса", лидер Народно-республиканской партии.