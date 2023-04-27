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Почему в Алматы ремонтируют мемориал жертвам январских событий

Почему в Алматы ремонтируют мемориал жертвам январских событий Фото: Facebook/Дежурный по городу Алматы
В социальных сетях 27 апреля 2023 года появилась информация, что установленный в Алматы в память о жертвах январских беспорядков мемориал "Тағзым" ремонтируют. В акимате Бостандыкского района объяснили причину, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями мемориала поделился участник Facebook-группы "Дежурный по городу Алматы".

Почему в Алматы ремонтируют мемориал жертвам январских событий

Фото: Facebook/Дежурный по городу Алматы

В акимате Бостандыкского района объяснили, что работы проводились в зимний период, в связи с чем из-за погодных условий возможна просадка грунта.

"Также в настоящее время проводятся пуско-наладочные работы фонтана. В целом, в процессе эксплуатации объекта на постоянной основе осуществляется мониторинг и уходные работы (санитарная очистка, полив, мойка поверхностей), которые проводятся ежедневно".Акимат Бостандыкского района

В ведомстве заверили, что подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств при необходимости производится замена отдельных плиток за счет собственных средств.

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Торжественное открытие памятника, посвященного трагическим событиям января 2022 года, состоялось 23 декабря на Новой площади Алматы. В церемонии открытия мемориала "Тағзым" приняли участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и аким южной столицы Ерболат Досаев. Видео с торжественного открытия можно посмотреть здесь.

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