Самый старый нацист, осужденный за преступления Холокоста, умер в возрасте 102 лет

Скончался Йозеф Шютц, которого осудили в 2022 году по более чем 500 пунктам в соучастии в убийстве за работу охранником в нацистском концентрационном лагере во время Второй мировой войны, сообщает Zakon.kz.

В июне 2022 года Йозефа Шютц приговорили к пяти годам тюремного заключения, но впоследствии остался на свободе до рассмотрения апелляции. Он отрицал свою причастность в работе в качестве охранника СС в лагере Заксенхаузен.

В этом лагере было заключено более 200 000 человек. Однако суд земли Нойруппин начал расследование и обнаружил, что множество документов с именем, датой и местом рождения этого человека говорят об обратном.

По данным суда, Шютц был членом военизированного крыла нацистской партии, базировавшегося на окраине Берлина в период с 1942 по 1945 год. В то время Йозеф был чуть старше 21 года.

Прокуроры обвинили его в содействии "расстрелу советских военнопленных в 1942 году", а также в убийстве заключенных "с использованием ядовитого газа Циклон Б".

Циклон Б, пестицид на основе цианидов, был смертельным химикатом, использованным для убийства миллионов жертв Холокоста.

"Я не знаю, почему я сижу здесь. Я действительно не имею к этому никакого отношения". Йозеф Шютц

Несмотря на его заявления, председательствующий судья Удо Лехтерманн заявил, что Шютц действительно был причастен к преступлениями.

"Суд пришел к выводу, что, вопреки вашим утверждениям, вы работали в концентрационном лагере в качестве охранника около трех лет. Своей деятельностью вы добровольно поддерживали это массовое уничтожение. Вы наблюдали, как депортированных людей жестоко пытали и убивали там каждый день в течение трех лет". Удо Лехтерманн



