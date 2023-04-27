Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Самый старый нацист, осужденный за преступления Холокоста, умер в возрасте 102 лет

скончался старейший нацист Фото: pixabay
Скончался Йозеф Шютц, которого осудили в 2022 году по более чем 500 пунктам в соучастии в убийстве за работу охранником в нацистском концентрационном лагере во время Второй мировой войны, сообщает Zakon.kz.

В июне 2022 года Йозефа Шютц приговорили к пяти годам тюремного заключения, но впоследствии остался на свободе до рассмотрения апелляции. Он отрицал свою причастность в работе в качестве охранника СС в лагере Заксенхаузен.

В этом лагере было заключено более 200 000 человек. Однако суд земли Нойруппин начал расследование и обнаружил, что множество документов с именем, датой и местом рождения этого человека говорят об обратном.

По данным суда, Шютц был членом военизированного крыла нацистской партии, базировавшегося на окраине Берлина в период с 1942 по 1945 год. В то время Йозеф был чуть старше 21 года.

Прокуроры обвинили его в содействии "расстрелу советских военнопленных в 1942 году", а также в убийстве заключенных "с использованием ядовитого газа Циклон Б". 

Циклон Б, пестицид на основе цианидов, был смертельным химикатом, использованным для убийства миллионов жертв Холокоста.

"Я не знаю, почему я сижу здесь. Я действительно не имею к этому никакого отношения".Йозеф Шютц

Несмотря на его заявления, председательствующий судья Удо Лехтерманн заявил, что Шютц действительно был причастен к преступлениями.

"Суд пришел к выводу, что, вопреки вашим утверждениям, вы работали в концентрационном лагере в качестве охранника около трех лет. Своей деятельностью вы добровольно поддерживали это массовое уничтожение. Вы наблюдали, как депортированных людей жестоко пытали и убивали там каждый день в течение трех лет".Удо Лехтерманн


Читайте также

Президент Южной Кореи спел песню на государственном ужине с Джо Байденом

В Бразилии имя Пеле стало официальным синонимом слова "лучший"

Данияр Кунафин
Германия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова разгневали фанатов
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова разгневали фанатов
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
Задержан Серик Кудебаев
Серика Кудебаева задержали
Кызылординец расплачивался на АЗС распечатанными на цветном принтере тенге – АФМ
Кызылординец расплачивался на АЗС распечатанными на цветном принтере тенге – АФМ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления