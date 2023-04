Мадридская публика поаплодировала очередной выходке казахстанца Александра Бублика

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за мечтой".



Накануне Александр Бублик вышел во второй круг ATP 1000 на грунтовых покрытиях Мадрида, переиграв сотую ракетку мира Даниэля Элахи Галана. И после матча, который продлился почти три часа, лучший теннисист Казахстана раздал презенты болельщикам, которые поддерживали его во время игры. В одном из эпизодов, зафиксированным каналом ATP, на футболку Бублика поспорили два мальчика, и Александр разыграл между ними популярную среди детей игру "камень-ножницы-бумага". Победитель определился моментально, который сразу получил свой подарок.

Bublik had two kids play a game of rock-paper-scissors for his shirt 😭#MMOpen pic.twitter.com/NpmWfJZg3A