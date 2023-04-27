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Мадридская публика поаплодировала очередной выходке казахстанца Александра Бублика

Теннис, Мадрид, победа Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик после стартовой победы на "Мастерсе" в Мадриде над колумбийцем Даниелем Элахи Галаном отметился своим неравнодушным отношением к юным болельщикам тенниса, сообщает Zakon.kz.

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Накануне Александр Бублик вышел во второй круг ATP 1000 на грунтовых покрытиях Мадрида, переиграв сотую ракетку мира Даниэля Элахи Галана. И после матча, который продлился почти три часа, лучший теннисист Казахстана раздал презенты болельщикам, которые поддерживали его во время игры. В одном из эпизодов, зафиксированным каналом ATP, на футболку Бублика поспорили два мальчика, и Александр разыграл между ними популярную среди детей игру "камень-ножницы-бумага". Победитель определился моментально, который сразу получил свой подарок.

Ну а сам герой этого спектакля, Александр Бублик в противостоянии c Галаном, выдал один из долгих матчей и розыгрышей в своей карьере. 


После победы над колумбийцем, во втором круге одиночного разряда испанского "Мастерса", с призовым фондом более 8 млн евро, Александра ждет один из топов мирового тенниса – седьмая ракетка планеты, Хольгер Руне из Дании.

Молодой датчанин прибыл в Мадрид в прекрасном настроении, он выиграл на днях грунтовый турнир ATP 250 в Мюнхене. И считается одним из главных фаворитов на кортах испанской столицы.


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Бублик Александр
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