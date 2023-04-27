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1 мая на мемориале "Тағзым" впервые запустят фонтан

1 мая на мемориале "Тағзым" впервые запустят фонтан Фото: пресс-служба акимата Алматы
Сейчас на территории мемориального комплекса идут подготовительные работы и, в соответствии с правилами содержания и технического обслуживания фонтанного хозяйства, проходят пуско-наладочные процессы.

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Согласно авторскому проекту предусматривается размещение горизонтального, безструйного фонтана-водоема, состоящего из 3 чаш общей площадью 220 кв метров.

"В нижней и верхней частях монумента есть большое количество зелени. А центральная часть монумента "черная", что отражено сухостоем, показывающая, что там нет жизни. Черные стелы будут отражаться на глади воды", – рассказывал ранее архитектор и автор проекта Алексей Ивженко.

Напомним, ранее, в социальных сетях появилась фотографии, где по мнению автора, мемориал "ремонтируют".

1 мая на мемориале

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По информации акимата Бостандыкского района, в соответствии со строительными нормами, объекты, которые возводятся в зимний период (после зимней просадки грунта) в обязательном порядке подлежат уходовым работам в части замены и/или реставрации отдельных архитектурных элементов и деталей.

Работы проводятся поставщиком в рамках гарантийных обязательств и за счет собственных средств.

Также, по информации районного акимата на территории мемориала на ежедневной основе проводятся санитарная очистка, полив, мойка поверхностей и тд.

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