В степи около Кызылорды найдены человеческие кости
Фото: polisia.kz
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по категории 001 (найдено тело), проводится досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДП региона, в ходе осмотра места происшествия в степной местности в поселке Белколь города Кызылорды обнаружены кости, похожие на человеческие. Они изъяты в качестве вещественных доказательств.
"Назначены соответствующие экспертизы. По предварительной версии, на месте, где обнаружены кости, могли быть старые захоронения", – говорится в сообщении.
Остальные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.
Ранее сообщалось, что на кладбище Кокшетау нашли пакет с человеческими останками.
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