В Уральске для людей с инвалидностью прошел тренинг по финансовой грамотности

Тренинг проходил в Центре социальной поддержки лиц с инвалидностью "Тeṅ qoḡam". В этом центре инвалиды могут получить информационно-консультационную поддержку по юридическим, социальным, психологическим, социально-педагогическим и другим вопросам, сообщает Zakon.kz.

В прошлом году услугами центра воспользовались 1897 человек, в этом году обратились 573 человека. Всего по ЗКО общая численность лиц с инвалидностью составляет более 24 тыс. человек, в том числе около 3 тыс. детей с инвалидностью до 18 лет.

Фото: Тeṅ qoḡam

Обучить финансовой грамотности людей с инвалидностью, а также представителей социально уязвимых слоев общества, приехала эксперт из г. Алматы, руководитель ОО "Комиссия по правам людей с ограниченными возможностями имени Кайрата Иманалиева" Гульмира Бурашева.



Фото: Тeṅ qoḡam

Совместно с региональными представителями Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка и департамента экономических расследований Агентства РК по финансовому мониторингу, она рассказала про основы финансовой грамотности, которые помогут критически оценивать финансовые предложения с учетом их преимуществ и недостатков, объяснила такие понятия, как депозит, гарантия по депозитам, кредит и кредитные продукты банков, страхование, спецсчет, что такое кредитная история и как ее проверять, разъяснила алгоритм действий, в случае возникновения просрочки по кредиту, научила защите от финансовых мошенников, как правильно делать налоговые вычеты и с их помощью экономить деньги и многое другое.

Фото: Тeṅ qoḡam

Во время встречи был показан видеоролик по финансовой грамотности для людей с инвалидностью с сурдопереводом, а также каждому участнику была вручена брошюра "Финансовая грамотность для людей с инвалидностью" на казахском и русском языках.

Фото: Тeṅ qoḡam

"Наша организация была создана в 2017 году. Основная миссия – помочь людям с инвалидностью противостоять дискриминации со стороны финансовых институтов по поводу проблемы низкой доступности финансовых услуг. В 2021 году был разработан специальный документ, основанный на международном опыте – Методические рекомендации для финансовых учреждений по обслуживанию людей с инвалидностью. На данный момент на их основе разрабатываются стандарты по физической доступности отделений и улучшению интерфейсов сайтов и мобильных приложений по нескольким направлениям. Людям с инвалидностью важно быть финансово грамотными, так как есть случаи, когда они попадали в сложные финансовые ситуации вследствие слабого уровня образования, малого опыта социализации в обществе, недостаточности знаний и элементарных навыков в области финансов", – сказала Бурашева.