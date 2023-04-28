Привычки, снижающие риск деменции, рассказала известный врач

Известный российский врач Елена Малышева рассказала какие привычки помогут снизить риск возникновения и развития деменции, сообщает Zakon.kz.

Научные исследование показали, что правила здорового образа жизни и их соблюдение снижает риск возникновения возрастного слабоумия и связанных с ним болезней, пишет Лента со ссылкой на популярного врача-терапевта Елену Малышеву.

"Правильное питание, регулярная физическая нагрузка средней или высокой интенсивности, участие в социальной активности – общение с друзьями и семьей, умственная активность – чтение, работа на компьютере, отказ от вредных привычек – курения и употребления спиртных напитков", – говорят врачи.

Как говорит Малышева, такие привычки снижают риск развития слабоумия с возрастом снижают на 90 процентов, даже у людей, кто имеет предрасположенность к недугам. Врач считает, что здоровыми привычками мы можем сами влиять на генетику.

Отдельно врачи отмечают, что людям с сахарным диабетом следует тщательнее следить за своим здоровьем, так как диагноз повышает риск развития деменции.

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