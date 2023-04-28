Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Привычки, снижающие риск деменции, рассказала известный врач

Привычки, снижающие риск деменции, рассказала известный врач Фото: pixabay
Известный российский врач Елена Малышева рассказала какие привычки помогут снизить риск возникновения и развития деменции, сообщает Zakon.kz.

Научные исследование показали, что правила здорового образа жизни и их соблюдение снижает риск возникновения возрастного слабоумия и связанных с ним болезней, пишет Лента со ссылкой на популярного врача-терапевта Елену Малышеву.

"Правильное питание, регулярная физическая нагрузка средней или высокой интенсивности, участие в социальной активности – общение с друзьями и семьей, умственная активность – чтение, работа на компьютере, отказ от вредных привычек – курения и употребления спиртных напитков", – говорят врачи.

Как говорит Малышева, такие привычки снижают риск развития слабоумия с возрастом снижают на 90 процентов, даже у людей, кто имеет предрасположенность к недугам. Врач считает, что здоровыми привычками мы можем сами влиять на генетику.

Отдельно врачи отмечают, что людям с сахарным диабетом следует тщательнее следить за своим здоровьем, так как диагноз повышает риск развития деменции.

Ранее врач-гастроэнтеролог рассказал о том, что употребления алкоголя в сочетании с жирным жареным мясом повышает риск повреждения поджелудочной железы

Читайте также

Почему нельзя употреблять алкоголь в сочетании с шашлыком

Гороскоп на 27 апреля для всех знаков зодиака

Увидеть все: почему важно проходить скрининг

Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова разгневали фанатов
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова разгневали фанатов
Задержан Серик Кудебаев
Серика Кудебаева задержали
Кызылординец расплачивался на АЗС распечатанными на цветном принтере тенге – АФМ
Кызылординец расплачивался на АЗС распечатанными на цветном принтере тенге – АФМ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления