Казахстан построит соцобъекты в разрушенных городах Турции

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов прибыл с рабочим визитом в Турцию для участия в работе XII пленарного заседания Парламентской Ассамблеи тюркских государств. Он сообщил что президент РК поручил построить в разрушенных районах Турции соцобъекты, сообщает Zakon.kz.

В Анкаре Ерлан Кошанов принял участие в церемонии торжественного открытия Парка дружбы Казахстана и Турции.

Мероприятие приурочено к 100-летию Турецкой Республики. Председатель Мажилиса поздравил присутствующих с этой знаменательной датой и пожелал братскому турецкому народу мира и процветания.

Фото: Ж. Жумабекова

"Взаимодействие между Казахстаном и Турцией достигло расширенного стратегического партнерства и планомерно развивается во всех сферах. Этому, прежде всего, способствуют договоренности между главами двух государств Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым и Реджепом Таийпом Эрдоганом. В свою очередь мы, парламентарии, нацелены укреплять братские узы между нашими странами", – заявил Ерлан Кошанов.

Фото: Ж. Жумабекова

Спикер Мажилиса отметил, что открытие парка – это символ большой дружбы и сотрудничества между двумя братскими народами, которых связывают единые корни, общая культура и история.

Фото: Ж. Жумабекова

"У казахов есть пословица – "Дерево крепко корнями, человек –друзьями". Мы высоко ценим наши прочные отношения с Турцией. Уверены, что в будущем этот парк станет прекрасным местом отдыха для жителей и гостей Анкары", – сказал Спикер Мажилиса.

Парк расположен в древнем историческом центре столицы Турции – районе Мамак. Его площадь составляет 14 тысяч квадратных метров. Здесь созданы все условия для семейного отдыха, занятия спортом и бегом. В парке установлены камни с надписями Культегина, Билге Кагана, Тоныкока, а также бюсты великого казахского писателя Абая Кунанбаева и философа Аль-Фараби.

Фото: Ж. Жумабекова

Также Ерлан Кошанов встретился с председателем Великого Национального Собрания Турецкой Республики Мустафой Шентопом.



Прежде всего спикер Мажилиса подчеркнул, что весь казахский народ с глубокой скорбью воспринял известия о разрушительном землетрясении в Турции, и передал слова соболезнования братскому народу.

Фото: Ж. Жумабекова

Он также сообщил, что по поручению президента Касым-Жомарта Токаева запланировано строительство ряда социальных объектов в разрушенных землетрясением районах.



Председатель Мажилиса подчеркнул особую роль межпарламентского сотрудничества в дальнейшем развитии отношений между двумя странами.

Фото :Ж. Жумабекова

"Сегодня взаимодействие наших парламентских комитетов и групп дружбы приносит положительные результаты. Мы должны продолжать активную работу в этом направлении. Это позволит обмениваться опытом законотворческой работы. Мы готовы ко всестороннему сотрудничеству", – сказал Ерлан Кошанов.

По итогам встречи стороны подписали протокол о сотрудничестве между Мажилисом и Великим Национальным Собранием.

Визит председателя Мажилиса в Турцию продолжается. 28 апреля Ерлан Кошанов примет участие в заседаниях Совета и XII пленарном заседании Парламентской Ассамблеи тюркских государств.